Cierre del OMX Stockholm 30 este 29 de enero

Jornada sin cambios para el OMXS 30, que terminó la sesión de mercado del jueves 29 de enero con una variación del 0,13%, hasta los 3.031,39 puntos. El índice llegó a un volumen máximo de 3.068,55 puntos y un volumen mínimo de 3.026,02 puntos. El rango de cotización para el OMXS 30 entre su punto más alto y el más bajo (máximo-mínimo) durante este día se situó en el 1,39%.
En los últimos siete días, el OMXS 30 anota un incremento 0,94%, de manera que desde hace un año mantiene aún un ascenso del 13,55%. El OMXS 30 se sitúa un 0,41% por debajo de su máximo en lo que va de año (3.043,95 puntos) y un 5,21% por encima de su cotización mínima del año en curso (2.881,19 puntos).