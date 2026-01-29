Noticias

Apertura del principal índice del mercado ruso este 26 de enero

Los distintos títulos que se negociaron en el piso de remates tuvieron un comportamiento mixto

Este año los mercados han
Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Comienzo de operaciones de leves movimientos para el MOEX Russia Index, que inaugura la jornada en los mercados del lunes 26 de enero con una variación del 0,14%, hasta los 2.773,47 puntos, tras la apertura. En relación a las variaciones de este día con respecto a jornadas anteriores, el índice da la vuelta al resultado de la jornada anterior en el que experimentó una subida del 0,09%, siendo incapaz de consolidar una clara tendencia.

Con respecto a la última semana, el MOEX Russia Index anota un ascenso 0,84%; pero en el último año acumula aún una bajada del 5,41%. El MOEX Russia Index se sitúa un 0,14% por debajo de su máximo del presente año (2.777,29 puntos) y un 2,84% por encima de su cotización mínima del año en curso (2.696,92 puntos).

