Taiwan Weighted cerró al alza este 28 de enero

Cierre de sesión Taiwan Weighted: la jornada concluye con variaciones en comparación con días previos

Este año los mercados han
Este año los mercados han registrado una volatilidad constante.

Sesión en positivo para el Taiwan Weighted, que acabó la sesión del miércoles 28 de enero con incrementos del 1,5%, hasta los 32.803,82 puntos. El índice marcó un máximo de 32.803,82 puntos y la cifra mínima de 32.381,76 puntos. El rango de cotización para el Taiwan Weighted entre su punto más alto y el más bajo (máximo-mínimo) durante este día se situó en el 1,29%.

Si consideramos los datos de la última semana, el Taiwan Weighted acumula un ascenso 4,98%, de manera que desde hace un año mantiene aún una subida del 45,7%.

