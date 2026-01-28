Noticias

RTSI abre la jornada a la baja este 26 de enero

Apertura de sesión RTSI (Russia): la jornada inicia con variaciones en comparación con días previos

Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Día negativo para el RTSI (Russia), que comienza la jornada en los mercados del lunes 26 de enero con ligeras caídas del 0,44%, hasta los 1.147,27 puntos, tras el inicio de la sesión de apertura. Respecto de jornadas anteriores, el índice corta con la racha positiva de cotizaciones de mercado de las últimas tres sesiones.

En la última semana, el RTSI (Russia) registra un ascenso 2,97%, por ello en el último año acumula aún una subida del 21,69%. El RTSI (Russia) se sitúa un 0,44% por debajo de su máximo del presente año (1.152,34 puntos) y un 6,48% por encima de su valoración mínima del año en curso (1.077,44 puntos).

