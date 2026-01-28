Hang Seng cerró operaciones/la jornada al alza este 28 de enero

Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Positiva sesión para el Hang Seng (Hong Kong), que cerró la jornada financiera del miércoles 28 de enero con grandes subidas del 2,58%, hasta los 27.826,91 puntos. El selectivo llegó a un volumen máximo de 27.826,91 puntos y la cifra mínima de 27.258,10 puntos. El rango de cotización para el Hang Seng (Hong Kong) entre su punto más alto y el más bajo (máximo-mínimo) durante este día se situó en el 2,04%.

Teniendo en cuenta los últimos siete días, el Hang Seng (Hong Kong) marca un ascenso 4,67%, de modo que desde hace un año acumula aún un incremento del 39,65%.