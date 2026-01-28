Hang Seng cerró operaciones/la jornada al alza este 28 de enero

Positiva sesión para el Hang Seng (Hong Kong), que cerró la jornada financiera del miércoles 28 de enero con grandes subidas del 2,58%, hasta los 27.826,91 puntos. El selectivo llegó a un volumen máximo de 27.826,91 puntos y la cifra mínima de 27.258,10 puntos. El rango de cotización para el Hang Seng (Hong Kong) entre su punto más alto y el más bajo (máximo-mínimo) durante este día se situó en el 2,04%.
Teniendo en cuenta los últimos siete días, el Hang Seng (Hong Kong) marca un ascenso 4,67%, de modo que desde hace un año acumula aún un incremento del 39,65%.