Cotización del Moscow RTS del 28 de enero

Cierre de operaciones Moscow RTS: la jornada finaliza con variaciones en comparación con días previos

Jornada en alza para el Moscow RTS, que cerró la sesión de mercado del miércoles 28 de enero con leves subidas del 0,55%, hasta los 1.150,90 puntos. El indicador llegó a la cifra máxima de 1.153,38 puntos y un volumen mínimo de 1.144,30 puntos. El rango de cotización para el Moscow RTS entre su punto más alto y el más bajo (máximo-mínimo) durante este día se situó en el 0,79%.

Teniendo en cuenta los últimos siete días, el Moscow RTS anota una subida 2,22%, por lo que desde hace un año acumula aún un ascenso del 20,66%. El Moscow RTS se sitúa un 0,12% por debajo de su máximo del presente año (1.152,34 puntos) y un 6,82% por encima de su valoración mínima en lo que va de año (1.077,44 puntos).

