Cierre del índice MOEX Russia este 26 de enero

Jornada sin cambios para el MOEX Russia Index, que terminó la jornada del lunes 26 de enero con una variación del 0,14%, hasta los 2.773,47 puntos. En su entorno bursátil anotó un máximo de 2.777,62 puntos y un mínimo de 2.765,47 puntos. El rango de cotización para el MOEX Russia Index entre su punto más alto y el más bajo (máximo-mínimo) durante este día se situó en el 0,44%.
Con respecto a los últimos siete días, el MOEX Russia Index anota una subida 0,84%; por el contrario desde hace un año mantiene aún un descenso del 5,41%. El MOEX Russia Index se sitúa un 0,14% por debajo de su máximo en lo que va de año (2.777,29 puntos) y un 2,84% por encima de su cotización mínima del año en curso (2.696,92 puntos).