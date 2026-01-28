Noticias

Cierre del índice MOEX Russia este 26 de enero

Los distintos títulos que se negociaron en el piso de remates tuvieron un comportamiento mixto

Guardar
Este año los mercados han
Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Jornada sin cambios para el MOEX Russia Index, que terminó la jornada del lunes 26 de enero con una variación del 0,14%, hasta los 2.773,47 puntos. En su entorno bursátil anotó un máximo de 2.777,62 puntos y un mínimo de 2.765,47 puntos. El rango de cotización para el MOEX Russia Index entre su punto más alto y el más bajo (máximo-mínimo) durante este día se situó en el 0,44%.

Con respecto a los últimos siete días, el MOEX Russia Index anota una subida 0,84%; por el contrario desde hace un año mantiene aún un descenso del 5,41%. El MOEX Russia Index se sitúa un 0,14% por debajo de su máximo en lo que va de año (2.777,29 puntos) y un 2,84% por encima de su cotización mínima del año en curso (2.696,92 puntos).

Temas Relacionados

RusiaMercadosBolsa de Valores de RusiaaccionesCierreNoticiasIndices financieros globales

Últimas Noticias

El top de las mejores series de Paramount+ en Estados Unidos

Las series han tenido un mayor boom debido a que las plataformas de streaming han permitido que estas historias lleguen a usuarios de diversos países con sólo un clic

El top de las mejores

Las producciones más populares de Hulu en Estados Unidos para engancharse este día

En la batalla por el dominio del streaming, esta plataforma ha mostrado ser un fuerte competidor

Las producciones más populares de

Euro: cotización de cierre hoy 28 de enero en Canadá

Este es el comportamiento de la divisa europea durante los últimos minutos de la jornada

Euro: cotización de cierre hoy

Guatemala: cotización de cierre del euro hoy 28 de enero de EUR a GTQ

Se registró un alza en los valores del euro con respecto a la jornada anterior

Guatemala: cotización de cierre del

Dólar: cotización de cierre hoy 28 de enero en Canadá

Este es el comportamiento de la divisa estadounidense durante los últimos minutos de la jornada

Dólar: cotización de cierre hoy