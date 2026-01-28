BIST 100 abre operaciones en terreno positivo este 28 de enero

Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Buena apertura para el BIST 100, que comienza la sesión bursátil del miércoles 28 de enero con leves ascensos del 0,55%, hasta los 13.178,85 puntos, tras el inicio de la sesión de apertura. Comparando este dato con el de días anteriores, el indicador da la vuelta al dato de la jornada anterior donde experimentó una disminución del 1,42%, sin lograr fijar una tendencia definida.

Teniendo en cuenta los últimos siete días, el BIST 100 acumula una subida 3,54%, de modo que desde hace un año aún mantiene un ascenso del 30,78%.