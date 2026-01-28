Noticias

BIST 100 abre operaciones en terreno positivo este 28 de enero

Apertura de sesión BIST 100: la jornada inicia con variaciones en comparación con días previos

Guardar
Este año los mercados han
Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Buena apertura para el BIST 100, que comienza la sesión bursátil del miércoles 28 de enero con leves ascensos del 0,55%, hasta los 13.178,85 puntos, tras el inicio de la sesión de apertura. Comparando este dato con el de días anteriores, el indicador da la vuelta al dato de la jornada anterior donde experimentó una disminución del 1,42%, sin lograr fijar una tendencia definida.

Teniendo en cuenta los últimos siete días, el BIST 100 acumula una subida 3,54%, de modo que desde hace un año aún mantiene un ascenso del 30,78%.

Temas Relacionados

TurquiaMercadosBolsa de Valores de TurquiaaccionesAperturaNoticiasIndices financieros globales

Últimas Noticias

Apertura del principal índice del mercado ruso este 26 de enero

Los distintos títulos que se negociaron en el piso de remates tuvieron un comportamiento mixto

Apertura del principal índice del

RTSI abre la jornada a la baja este 26 de enero

Apertura de sesión RTSI (Russia): la jornada inicia con variaciones en comparación con días previos

RTSI abre la jornada a

Clima en Mendoza: temperatura y probabilidad de lluvia para este 28 de enero

Para evitar cualquier imprevisto es importante conocer el pronóstico del tiempo

Clima en Mendoza: temperatura y

Prepárase antes de salir: Este es el pronóstico del clima en Córdoba este miércoles 28 de enero

Los fenómenos meteorológicos y análisis de probabilidad permiten dar información sobre la temperatura, lluvias y vientos para las próximas horas

Prepárase antes de salir: Este

Predicción del clima: estas son las temperaturas en Rosario

Para evitar cualquier imprevisto es importante conocer el pronóstico del tiempo

Predicción del clima: estas son