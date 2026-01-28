Apertura del principal índice del mercado ruso este 26 de enero

Jornada sin cambios para el MOEX Russia Index, que empieza la sesión bursátil del lunes 26 de enero con una variación del 0,14%, hasta los 2.773,47 puntos, tras la apertura. Si comparamos el valor con fechas anteriores, el selectivo cambia el sentido del dato previo, cuando marcó una subida del 0,09%, demostrando que es incapaz de asentar una tendencia estable.
En los últimos siete días, el MOEX Russia Index marca un incremento 0,84%; por el contrario en términos interanuales aún mantiene una bajada del 5,41%. El MOEX Russia Index se sitúa un 0,14% por debajo de su máximo del presente año (2.777,29 puntos) y un 2,84% por encima de su valoración mínima en lo que va de año (2.696,92 puntos).