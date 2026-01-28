Apertura del Nikkei 225 a la baja: pierde 0,75% este 28 de enero

Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Sesión bajista para el Nikkei 225, que comienza rueda bursátil del miércoles 28 de enero con caídas del 0,75%, hasta los 52.935,35 puntos, tras la apertura. En relación a jornadas pasadas, el indicador da la vuelta al resultado de la jornada previa cuando experimentó un ascenso del 1,79%, mostrando que no es capaz de asentar una tendencia.

Teniendo en cuenta los últimos siete días, el Nikkei 225 anota un incremento 0,3%, por lo que en el último año aún mantiene una subida del 37,24%. El Nikkei 225 se sitúa un 2,59% por debajo de su máximo del presente año (54.341,23 puntos) y un 3,56% por encima de su valoración mínima en lo que va de año (51.117,26 puntos).