Predicción del estado del tiempo en La Romana para este 27 de enero

Los fenómenos meteorológicos y análisis de probabilidad permiten dar información sobre la temperatura, lluvias y vientos para las próximas horas

¿Lloverá, será un día soleado o caerá el frío este martes 27 de enero?, aquí está el pronóstico del clima para las próximas horas en La Romana.

El tiempo para este martes en La Romana alcanzará los 31 grados, mientras que la temperatura mínima será de 20 grados. El pronóstico de los niveles de los rayos UV es de 6.

En cuanto a la lluvia, la previsión de precipitaciones para dicha ciudad será del 1%, con una nubosidad del 28%, durante el día; y del 25%, con una nubosidad del 29%, a lo largo de la noche.

En tanto, las ráfagas de viento alcanzarán a los 22 kilómetros por hora en el día y los 22 kilómetros por hora por la noche.

La Romana es una ciudad de República Dominicana, parte de la provincia con el mismo nombre, ubicada al sureste del país centroamericano y con costa al mar del Caribe.

Al encontrarse en una zona tropical, el clima en La Romana es húmedo, con constantes lluvias y una temperatura promedio anual que ronda los 27 grados, con ligera variación estacional.

¿Cómo es el clima en República Dominicana?

Al ser una nación del Caribe, República Dominicana tiene con un clima principalmente tropical, con lluvias abundantes y una temperatura media de entre los 25 grados y los 30 grados.

La temporada de lluvias comienza en mayo y termina hasta noviembre, siendo los meses de mayo, agosto y septiembre los que reportan las precipitaciones más torrenciales en suelo dominicano.

Pese a ser un país tropical hay regiones, principalmente en zonas altas como Constanza, Jarabacoa y Ocoa, donde la temperatura puede bajar considerablemente en invierno, llegando a -5 grados en invierno.

República Dominicana es propensa al paso de huracanes y, en promedio, ocurre uno cada siete u ocho años, así como una tormenta tropical cada cuatros años, sin contar las inundaciones.

