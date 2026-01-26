Noticias

Uruguay: cotización de cierre del dólar hoy 26 de enero de USD a UYU

Este es el comportamiento de la divisa estadounidense durante los últimos minutos de la jornada

Uruguay: cotización de cierre del dólar hoy 26 de enero de USD a UYU

El dólar estadounidense se pagó al cierre a 37,45 pesos uruguayos en promedio, de modo que implicó un cambio del 0,15% con respecto a los 37,51 pesos de la jornada anterior, reporta Dow Jones.

Si consideramos los datos de los últimos siete días, el dólar estadounidense anota una bajada 1,65% y en términos interanuales mantiene aún un descenso del 11,19%.

Comparando este dato con el de días anteriores, encadenó siete sesiones sucesivas cayendo. Por lo que respecta a la volatilidad de estos siete días, se observa que fue visiblemente inferior a la acumulada en el último año, mostrándose como un valor con menos alteraciones de lo que indica la tendencia general en estas fechas.

