Clima en Guatemala: la predicción del tiempo para Ciudad de Guatemala este 26 de enero

La información sobre el clima es cada vez más relevante para la sociedad. (Infobae/Jovani Pérez)

¿Abrigo y paraguas o ropa ligera y gorra? Si no sabes con qué vestimenta salir este 26 de enero, aquí está el pronóstico del clima para las siguientes horas en Ciudad de Guatemala.

Durante el día la temperatura llegará a un máximo de 26 grados, la probabilidad de lluvia será del 2%, con una nubosidad del 55%, mientras que las ráfagas de viento serán de 59 kilómetros por hora.

En cuanto a los rayos UV se pronostica que lleguen a un nivel de hasta 7.

Para la noche, la temperatura alcanzará los 15 grados, mientras que la previsión de precipitación será de 25%, con una nubosidad del 75%, mientras que las ráfagas de viento llegarán a los 59 kilómetros por hora en la noche.

El pronóstico del estado del tiempo en Ciudad de Guatemala (Imagen ilustrativa Infobae)

El clima en la capital es principalmente tropical, cuyas temperaturas promedio van de los 13 a los 28 grados.

Las lluvias predominan entre los meses de mayo y octubre, mientras que la temporada más seca se da entre los meses de noviembre a abril.

Al encontrarse en el Trópico de Cáncer, en el país guatemalteco el clima es principalmente tropical.

Sin embargo, el estado del tiempo varía dependiendo de la región del país, si está en la zona de las llanuras y costas o de las montañas.

En las costas y las llanuras, que abarca la mayor parte de Guatemala, el clima principalmente es tropical, mientras que en las zonas montañosas el tiempo que predomina es seco y fresco.

La temporada de precipitaciones en Guatemala empieza en mayo y se sigue hasta octubre, mientras que la estación seca va desde diciembre y hasta abril.