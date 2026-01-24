Glosario de tecnología: qué significa Tecnología industrial

La tecnología es muy útil en las actividades diarias. (Infobae)

En las últimas décadas la tecnología no solo se convirtió en una herramienta básica, sino en parte de nuestra vida diaria, al punto de que es casi imposible imaginar cómo sería realizar labores sin ella.

Sin duda, la pandemia de COVID-19 impulsó a partir del 2020 que en todo el mundo las personas se aproximaron más al internet de las cosas, para a su vez, acercarse a las personas con las que se tuvieron que alejar físicamente. De repente, hasta los más renuentes se acercaron a la tecnología y tuvieron que aprender a usarla para sacarle provecho.

Sin embargo, las cosas no terminaron con la pandemia. Ha quedado más que claro que la tecnología no solo seguirá en nuestra vida, si no que seguirá tomando importancia en la forma en que realizamos todas nuestras actividades, por ello es necesario que nuestro entendimiento y conocimiento siga ampliándose para evitar quedar rezagados.

Qué significa Tecnología industrial

La tecnología es sumamente útil en las actividades diarias. (Getty Images)

La tecnología industrial es aquella que se encarga de optimizar los procedimientos y recursos que se emplean en todo el sector industrial.

Esto quiere decir que involucra tanto los procesos directos como los indirectos. Una forma directa puede ser el empaque del producto a comercializar y la indirecta la distribución de este producto.

De esta manera, la tecnología industrial no solo mejora la calidad y el rendimiento dentro del sector, sino que también podría traer beneficios a otros sectores.

¿Para qué sirve la tecnología industrial?

Al igual que otras tecnologías, su función principal es mejorar algún proceso o método para lograr un objetivo o satisfacer una necesidad. En este caso, la tecnología industrial es muy importante para mejorar la calidad de sus productos o servicios.

El involucrar las innovaciones tecnológicas para la producción, le brinda un valor añadido a la industria que lo fabrica, lo que la pone en ventaja con otras del sector. Por esta razón, la tecnología industrial se encarga de mejorar todos aquellos procesos involucrados para brindar un producto o servicio de calidad a los consumidores.

Ejemplos de la tecnología industrial

Esta tecnología puede usarse en muchos aspectos. A continuación, mencionaremos algunos de ellos:

Reducción de costes. Conseguir una mano de obra económica es muy accesible para todas las industrias. En países donde la economía no está muy estable, es una de las mejores opciones para reducir los costes. No obstante, no todas pueden emplear las mejores herramientas, bajando la calidad en producción. Es allí cuando la tecnología industrial juega un papel muy importante. Transporte. En comparación con años atrás, los automóviles han modificado la forma en que consumen combustible, la evolución en cuanto a seguridad, así como la reducción de costes en producción, logrando una mayor eficiencia en este campo. Suministros . Anteriormente se solía desperdiciar mucha materia energética. Con la innovación tecnológica, se crearon máquinas capaces de producir los mismos productos, pero sin gastar tanta energía. Un gran ejemplo son los trenes y ferrocarriles, los cuales funcionaban a base carbón y hoy en día se hace uso de la energía eléctrica. Cadenas de producción . Esto se utiliza para aumentar la eficiencia y la productividad dentro de una empresa. Ejemplos de estas son las grandes manufactureras encontradas en el sector textil. Metodologías ágiles . Son aquellas que se encargan de agilizar los procesos para garantizar un mejor rendimiento. Para ello, se pueden usar sistemas informáticos que automaticen el proceso y aumentar el grado de productividad.

La tecnología es un aliado de las personas en su día a día. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La importancia de conocer el significado de términos tecnológicos

La tecnología, omnipresente en cada aspecto de la vida cotidiana, puede generar inseguridad o desconcierto en algunas personas ante ciertas situaciones. No obstante, adquirir conocimientos y habilidades en este ámbito se presenta como la estrategia más efectiva para enfrentar estos desafíos.

Por caso, el estar familiarizado con técnicas como el phishing es crucial para prevenir el fraude. Esto no solo protege al individuo, sino que también le permite advertir a otros si detecta comportamientos sospechosos en los sitios web que navega.