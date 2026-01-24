Clima: las temperaturas que predominarán este 24 de enero en Washington D. C.

Temperatura, probabilidad de lluvia, nubosidad y rayos ultravioleta son algunos de los datos que debes de saber antes de salir de casa. (Infobae/Jovani Pérez)

Antes de salir a tu destino, lee la previsión meteorológica en Washington D. C. para las siguientes horas en este sábado.

El tiempo para este sábado en Washington D. C. alcanzará los -4 grados, mientras que la temperatura mínima será de -8 grados. El pronóstico del índice de los rayos ultravioleta es de 1.

En cuanto a la lluvia, la probabilidad de precipitaciones para dicha ciudad será del 4%, con una nubosidad del 96%, durante el día; y del 96%, con una nubosidad del 99%, a lo largo de la noche.

En tanto, las ráfagas de viento alcanzarán a los 35 kilómetros por hora en el día y los 18 kilómetros por hora por la noche.

La predicción del clima en Washington D. C.

Washington D.C. es la ciudad capital de Estados Unidos, ubicada al noreste del país norteamericano, junto al río Potomac, rodeado de los estados de Maryland y Virginia.

El clima en la capital estadounidense es principalmente tropical, con el subtipo monzónico, lo que significa que es cálido todo el año, con una pequeña estación seca y una predominantemente temporada de precipitaciones.

Las temperaturas más calientes se hacen presentes en julio, donde ronda los 40 grados; en contraste es en enero y febrero cuando el clima frío predomina al grado de alcanzar los cero grados.

En tanto, el mes con más lluvias es mayo.

Estados Unidos: casi todos los climas en un país

Al ocupar una gran extensión de territorio, Estados Unidos posee de una enorme variedad de climas, prácticamente todos.

En el lado este de Estados Unidos predominan dos climas centrales: el húmedo subtropical y el continental húmedo.

En el noreste estadounidense el clima más predominante es el continental húmedo que se caracteriza por las lluvias constantes a lo largo del año que se convierten en tormentas durante el verano y en nieve a lo largo del invierno.

En el sureste de Estados Unidos el estado del tiempo que prevalece es el húmedo subtropical cuenta con veranos cálidos, inviernos frescos y precipitaciones abundantes.

Del lado oeste estadounidense, hay al menos tres grandes climas predominantes: semiárido, árido y mediterráneo.

El clima semiárido, en su subtipo frío, abarca la parte más al centro del oeste y de norte a sur de Estados Unidos, se caracteriza por las escasas precipitaciones y las bajas temperaturas.

En el suroeste de Estados Unidos es donde se hace presente el clima árido, tanto en su subtipo frío como cálido. En el árido frío los inviernos son helados y los veranos templados, mientras que en el árido cálido el verano registra temperaturas extremadamente altas y en el invierno el estado del tiempo es templado. En ambos casos las precipitaciones son escasas.

El clima mediterráneo se registra en la zona más costera del oeste estadounidense, de norte a sur y se caracteriza por sus inviernos templados y lluviosos, más sus veranos secos y calurosos.