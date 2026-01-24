Noticias

Clima en Uruguay: el pronóstico del tiempo para Punta del Este este 25 de enero

Los récords de la temperatura máxima y mínima en toda la historia de Uruguay la tiene Florida con 44 grados registrada en enero de este año y Mercedes con -7.6 grados en 2007

revisa el pronóstico del clima

Las predicciones meteorológicas, basadas en la observación y modelos matemáticos, ayudan a prevenir el estado de la atmósfera en un momento y ubicación determinados a partir de diversas relaciones como la temperatura, la humedad, la presión, las precipitaciones o el viento.

Los pronósticos del tiempo son prácticas que se realizan desde hace cientos de años, incluso desde antes de la era cristiana apoyándose básicamente en la observación de patrones de las nubes, el viento, la época del año, aunque en un principio éstos eran poco certeros.

Fue hasta la llegada de nuevas tecnologías (como las computadoras) que comenzaron a ponerse en marcha modelos matemáticos que permitieron lograr predicciones más acertadas, convirtiéndose en un factor fundamental para el transporte (vía terrestre, marítimo o aéreo), la agricultura, el turismo, la prevención de desastres, la salud pública y hasta operaciones militares, ello más allá de decidir si cargar o no con paraguas o qué outfit ponerse.

A continuación el estado del clima de las próximas horas en Punta del Este para este domingo 25 de enero:

La probabilidad de precipitaciones para este domingo en Punta del Este es de 1% durante el día y del 1% a lo largo de la noche.

En tanto, la nubosidad será del 26% en el transcurso del día y del 45% en el curso de la noche.

En cuanto a la temperatura se prevé un máximo de 28 grados y un mínimo de 20 grados en esta región. Los rayos ultravioleta se prevé alcanzarán un nivel de hasta 11.

Mientras que las ráfagas de viento alcanzarán los 54 kilómetros por hora en el día y los 50 kilómetros por hora por la noche.

El pronóstico del estado del
El pronóstico del estado del tiempo en Punta del Este (Imagen ilustrativa Infobae)

Entre los vientos de Punta del Este

Punta del Este, una ciudad peninsular localizada en el extremo meridional de Uruguay, se caracteriza por tener un clima de tipo templado debido a sus aguas oceánicas, lo que favorece que tenga sus cuatro estaciones bien definidas.

Al ser una ciudad ubicada entre el Río de la Plata y el Océano Atlántico, esta región se diferencia por tener más vientos que otras metrópolis uruguayas, que terminan por suavizar las temperaturas durante el verano o el invierno.

Los veranos en Punta del Este no son demasiado calurosos. En enero, el mes más cálido, el termómetro registra máximas de 26 grados y mínimas de 18 grados.

Por el contrario, el invierno es fresco, con cielos nublados y mucho viento. Durante julio, el mes más frío, la temperatura mínima no desciende más allá de los 8 grados, mientras que las máximas suben a los 14 grados. Al final de esta estación es común que haya precipitaciones, aunque por lo general hay lluvias repentinas durante el año.

Cuál es la mejor época para visitar Uruguay

Uruguay se caracteriza por tener
Uruguay se caracteriza por tener una doble temporada de precipitaciones. (AFP)

Uruguay es un país con un clima templado-húmedo, con veranos cálidos y frescos inviernos que además, por su ubicación geográfica y su cercanía con el océano, presenta una doble temporada de lluvias entre primavera-verano y otoño.

El país posee una temperatura promedio de 17 grados al año, sin embargo, hay una diferencia muy marcada en su territorio: la región noroeste en donde se ubican Artigas, Salto y Rivera es más cálida con una media de 18 grados; mientras que el sureste en donde está Montevideo, Maldonado, Rocha y Lavalleja son más frescos, con una media de 16 grados.

Dado los fuertes vientos que se presentan en el territorio, los veranos son menos extremos y el invierno es más fresco, lo que ocasiona que también haya olas de frío que afectan especialmente a la zona norte y sur del centro. Sólo en un mes pueden registrarse hasta 25 heladas.

Apenas el 15 de enero de 2022 el país registró un nuevo récord sobre la temperatura más alta en su historia, cuando el Instituto de Meteorología de Uruguay (Inumet) señaló que la máxima en Florida había alcanzado los 44 grados, igualando la marca del 20 de enero de 1943. Por el contrario, la más fría fue la de Mercedes el 29 de julio de 2007 con un -7.6 grados.

Científicos señalan que a causa de los efectos del cambio climático Uruguay podría tener un incremento de la temperatura hasta en tres grados en el año 2100, así como un aumento en las lluvias.

