Guatemala: cotización de cierre del euro hoy 23 de enero de EUR a GTQ

Este fue el comportamiento de la divisa europea durante los últimos minutos de la jornada

En la última sesión el euro cotizó al cierre a 9,07 quetzales en promedio, de modo que supuso un cambio del 3,57% comparado con los 8,76 quetzales de la sesión previa, reporta Dow Jones.

En la última semana, el euro marca una subida 2,13%, de manera que desde hace un año aún acumula un incremento del 6,12%.

En cuanto a las variaciones de este día respecto de jornadas pasadas, giró las tornas respecto del de la jornada anterior, donde marcó una disminución del 0,77%, mostrando una falta de continuidad en el resultado. La volatilidad de esta semana presentó un balance visiblemente superior a la volatilidad que mostraron las cifras del último año, mostrándose como un activo con mayores alteraciones de lo esperado.

GuatemalaEuroTipo de cambioNoticias

