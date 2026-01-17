Ranking Prime Video: estas son las películas más vistas por el público estadounidense

Los usuarios de Prime Video tienen acceso a más de cuatro mil títulos producidos por Amazon. (Infobae)

Si no sabes qué esta tarde, el listado de las películas más populares en Prime Video Estados Unidos de los últimos días puede darte una pista.

Desde los clásicos del séptimo arte, hasta los estrenos más recientes, aquí encontrarás todo tipo de filmes que te dará mucho que pensar.

Este listado se ha vuelto un buen termómetro del tipo de películas que impactan en el consumidor nacional.

Top de películas más reproducidas en Prime Video en Estados Unidos

1. The Tank

En 1978, Oregón, Ben y Jules heredan una propiedad costera abandonada de la difunta madre de Ben, quien nunca lo mencionó. La casa intacta se ha mantenido en secreto durante 40 años y cuenta con una hermosa cala y playa privadas. Jules busca respuestas mientras Ben, sin darse cuenta, despierta a una criatura ferozmente protectora.

2. Agárralo como puedas (The Naked Gun)

El torpe teniente Frank Drebin Jr. intenta resolver un asesinato vinculado a un magnate tecnológico. Mientras investiga, su unidad policial corre peligro de ser cerrada. Con la ayuda de una escritora de crímenes, Frank se verá envuelto en situaciones tan absurdas como explosivas. Película reboot basada en la popular franquicia de comedia "Agárralo como puedas" y la serie de televisión "Police Squad!".

3. Los pecadores (Sinners)

Tratando de dejar atrás sus problemáticas vidas, dos hermanos gemelos regresan a su pueblo natal para empezar de nuevo, solo para descubrir que un mal aún mayor les espera para darles la bienvenida.

4. Qué les pasa a los hombres

Ambientada en Baltimore. Historias cruzadas sobre el amor y el comportamiento humano: una mujer se siente confusa en una sociedad más obsesionada por la tecnología que por el contacto humano, otra mujer se ve atrapada en un rutinario matrimonio, un hombre intenta conquistar a una mujer que tiene un amante, una joven vive obsesionada intentando propiciar encuentros accidentales con el hombre de sus sueños.

5. Una película de Minecraft (A Minecraft Movie)

Cuatro inadaptados se encuentran luchando con problemas ordinarios cuando de repente se ven arrastrados a través de un misterioso portal al Mundo Exterior: un extraño país de las maravillas cúbico que se nutre de la imaginación. Para volver a casa, tendrán que dominar este mundo mientras se embarcan en una búsqueda mágica con un inesperado experto artesano, Steve.

6. Una Cenicienta moderna: Un deseo de Navidad

¡Kat Emerson realmente podría usar un milagro navideño! La aspirante a cantante y compositora puede tener grandes sueños, pero tiene problemas aún mayores. Tratada como una sirvienta por su vanidosa madrastra y hermanastras egoístas, Kat se ve obligada a realizar un trabajo desmoralizador como elfo.

7. Kung Fu Panda 4

Po se prepara para ser el líder espiritual del Valle de la Paz, buscando un sucesor como Guerrero Dragón. Mientras entrena a un nuevo practicante de kung fu, enfrenta al villano llamado "el Camaleón", que evoca villanos del pasado, desafiando todo lo que Po y sus amigos han aprendido.

8. Year 10

9. Megalodón 2: La fosa

Una exploración submarina en las profundidades del océano se convierte en una espiral de caos cuando una malévola operación minera amenaza la misión y obliga al equipo de investigación a librar una arriesgada batalla por la supervivencia. Secuela de 'The Meg' (2018).

10. Juegos de niños (Playdate)

Brian acaba de ser despedido de su trabajo y se convierte en un padre que se queda en casa. Acepta una invitación para jugar de otro padre, que resulta ser un bala perdida.

*Algunos títulos pueden repetirse en el ranking debido a que son diferentes episodios, temporadas o entregas, asimismo, podrían no traer descripción porque la plataforma no las proporciona.

Qué hay en Amazon Prime Video

Amazon es una compañía estadounidense de comercio electrónico que también ha entrado a la batalla por el streaming con Prime Video. (Amazon)

Prime Video es un servicio de streaming gestionado por Amazon que ofrece películas y series que fue creado en el 2006, al cual se puede acceder con una suscripción de su tienda o bien se le puede contratar como servicio independiente.

Actualmente el servicio de streaming está disponible en más de 200 países y territorios a través de la suscripción de Prime Video o Amazon Prime, que además proporcionan al usuario el servicio de Twitch Prime sin ningún costo adicional. De igual forma, ofrece un servicio adicional llamado Amazon Channels o Prime Video Channels.

Aunque principalmente Prime Video ofrece contenido original de Amazon Studios y MGM Holding, también permite a sus usuarios disfrutar de contenido adquirido, pero su catálogo es menor al que poseen otras grandes competidoras del mercado como Netflix y Disney+, lo que es una gran desventaja, especialmente fuera de Estados Unidos.

Entre algunos títulos de los que se pueden gozar en la plataforma se encuentran Transparente, The Man in the High Castle, The Grand Tour; así como la serie Crisis en seis escenas, protagonizada por Miley Cirus; anime como Dororo; además cuenta con franquicias como Fast & Furious, Jurassic Park, Bourne y El Señor de los Anillos.

Cabe apuntar que algunas de sus producciones originales han recibido nominaciones a los premios Oscar, destacando la película Sound of Metal que es acreedora a dos estatuillas por Mejor Edición y Mejor Sonido. Hoy día suma más de 200 millones de usuarios.