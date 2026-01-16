Descubre las canciones que están de moda hoy en Spotify Estados Unidos

Fundada en el 2006, Spotify tiene presencia en más de un centenar de países en donde busca posicionarse como la mejor plataforma para escuchar música y podcast. (Infobae)

La oferta musical nunca había sido tan extensa como lo vemos en el nuevo milenio, por lo que resulta fácil que más de una persona se sienta desactualizada, sin embargo, con el surgimiento de plataformas como Spotify el estar al tanto de los más popular del momento se ha vuelto más sencillo.

Y es que Spotify ha facilitado a sus usuarios listas de reproducción en dónde se pueden consultar las novedades y los temas que están conquistando al público estadounidense.

Desde reggaetón a pop, estos son los hits más sonados

1. I Just Might

Bruno Mars

«I Just Might» de Bruno Mars sigue en su ascenso imparable en las listas. Actualmente, se ubica en el puesto 1, ya que ha conseguido un total de 1.574.430 reproducciones.

2. End of Beginning

Djo

Esta es la canción de Djo que se ubica en la segunda posición. Tras varias semanas en el tope de las listas, su popularidad ahora va en descenso, con 1.473.956 reproducciones.

3. Man I Need

Olivia Dean

Tras haberse reproducido 1.143.781 veces, «Man I Need» de Olivia Dean se sitúa como uno de los temazos favoritos en las listas. Hoy se ubica en el puesto 3.

4. Choosin' Texas

Ella Langley

Un número tan favorable como 1.127.117 reproducciones no es suficiente para seguir avanzando en el ranking. Así, el que fuera un exitazo de Ella Langley va perdiendo lugares en la lista de las canciones más escuchadas. Hoy se coloca en la cuarta posición.

5. The Fate of Ophelia

Taylor Swift

«The Fate of Ophelia», interpretado por Taylor Swift, ocupa el quinto lugar de la lista, tras lograr 1.036.248 reproducciones.

6. Golden (w Ejae, AUDREY NUNA, REI AMI, KPop Demon Hunters Cast)

HUNTR/X

«Golden (w Ejae, AUDREY NUNA, REI AMI, KPop Demon Hunters Cast)» de HUNTR/X es muy exitoso de entre los usuarios de esta plataforma, tras acumular 971.299 reproducciones. Hoy se sigue ubicando en la sexta posición.

7. So Easy (To Fall In Love)

Olivia Dean

«So Easy (To Fall In Love)» no para de sonar en el streaming, tras ascender en las listas de favoritos y situarse en el séptimo puesto, con 887.225 reproducciones.

8. What You Saying

Lil Uzi Vert

Tras acumular 881.244 reproducciones, «What You Saying» de Lil Uzi Vert se mantiene en octavo lugar.

9. back to friends

sombr

«back to friends» de sombr se vende como pan caliente. Ya lleva 858.836 reproducciones, lo que la convierte en una jugadora importante en el ranking y poseedora del puesto 9.

10. 4 Raws

EsDeeKid

«4 Raws» de EsDeeKid pierde fuerza. Hoy solo cosecha 849.451 reproducciones, insuficientes para continuar con su travesía hacia el número uno del podio. Ya se coloca en la décima posición, lo que apunta a que va de salida.

*Algunos datos podrían no estar disponibles porque la plataforma no los proporciona.

La música latina rompe récords en EEUU

Spotify se ha convertido en una de las plataformas por streaming más competitivas. (Spotify)

En 2024, la música latina alcanzó un hito impresionante tras generar 1.400 millones de dólares en ingresos en Estados Unidos, un salto del 18% respecto al récord de 2005, según la Asociación de la Industria Discográfica de América (RIAA).

Este es el tercer año consecutivo en que el género supera los mil millones en recaudación, gracias en gran parte al auge de las plataformas de streaming, que representan el 98% de los ingresos.

La RIAA, citada por la agencia EFE, destaca que este es el noveno año consecutivo en que el crecimiento supera al de toda la industria musical en EE.UU., con un aumento interanual del 5,8%.

Al respecto, Rafael Fernández Jr., vicepresidente senior de Políticas Públicas y Música Latina de dicha asociación, resaltó cómo las plataformas de streaming están eliminando barreras lingüísticas y transformando el panorama musical en el país.

En términos de ingresos, las plataformas gratuitas con publicidad, como YouTube y Spotify, generaron 354 millones de dólares, mientras tanto, las suscripciones de pago dominaron la recaudación, concentrando dos tercios de los ingresos, con un crecimiento del 6% y alcanzando 967 millones de dólares.