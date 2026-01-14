Santa Raquel y todos los santos que se conmemoran este jueves 15 de enero

La historia de Raquel, hija de Labán, marca un relato central en las escrituras. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Hace décadas, incluso podría hablarse de siglos, los padres solían asignar el nombre de pila a sus hijos acorde a la festividad de los santos de ese día, incluso entre católicos y ortodoxos aún se conserva la costumbre de felicitar a las personas en el día de su santo. No en vano en las famosas “Mañanitas” hay una estrofa que dice: “Hoy por ser día de tu santo te las cantamos aquí…”.

El onomástico hace alusión día en que se festeja algún santo, aunque es común que mucha gente lo use como sinónimo de cumpleaños, lo cual es erróneo, pues al hablar de él sólo se alude al listado de los nombres del santoral.

Como todos los días del año, hoy también se conmemora a las mujeres y hombres que destacaron por tener conexiones especiales con las divinidades, que hicieron buenas acciones por el prójimo y que tenían una elevada ética y moral, motivos que los llevaron a ser canonizados o beatificados y formar parte del santoral.

Este es el santoral del jueves 15 de enero.

Quién fue Santa Raquel

Los santos más venerados en el mundo Crédito: Luis - Infobae México

El nombre Raquel proviene del hebreo «rajel», cuyo significado es «oveja» o «cordera». De acuerdo con la archidiócesis de Mérida-Badajoz, este nombre se interpreta como «Aquella que tiene criterio para gobernar».

Según las Sagradas escrituras, Raquel era hija de Labán y se casó con Jacob después de un prolongado periodo de espera. Jacob trabajó durante siete años como pastor para Labán, con el fin de poder casarse con Raquel, pero tras ese tiempo recibió en cambio a Lía, la otra hija, como resultado de un engaño.

Para finalmente casarse con Raquel, debió trabajar siete años más, sumando un total de catorce años de servicio.

Pese a creerse estéril durante varios años, Raquel dio a luz a José. Su vida concluyó acompañada de Jacob, mientras viajaban a Errata, cuando falleció tras el nacimiento de Benjamín, el hijo menor de Jacob.

¿Qué otros santos se conmemoran el 15 de enero?

Conoce el santoral completo de este jueves 15 de enero. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Junto a este personaje hay otros santos y mártires a los que también se les celebra este jueves 15 de enero como los siguientes:

Beato Luis Variara (s. XX)

Santa Tarsicia (s. VI)

Santa Secundina

Beato Romedio (s. VIII)

San Probo (s. VI)

Beato Nicolás Gross (s. XX)

San Malardo (s. VII)

San Ableberto (s. VII)

Beato Jacobo limosnero (s. XIII)

Santa Ita (s. VI)

San Francisco Fernández de Capillas (s. XVII)

San Bonito (s. VIII)

San Arsenio eremita (s. X)

Beato Pedro de Castalnau (s. XIII)

San Arnoldo Janssen (s. XX)

Beato Ángel eremita (s. XIV)

Qué es la canonización

Canonización del mexicano José Sánchez del Río. (AFP)

La Iglesia Católica y ortodoxa usan la canonización para declarar como santo a una persona ya fallecida, lo que implica incluir su nombre en el canon (lista de santos reconocidos) y el permiso de venerarla, reconociendo su poder ante Dios.

Durante el Cristianismo, las personas eran reconocidas como santas sin necesidad de un proceso formal; sin embargo, ello cambió en la Edad Media.

En el caso del catolicismo, la Iglesia debe hacer una investigación exhaustiva de la vida de la persona a santificar y existen cuatro formas de lograr el nombramiento: la vía de las virtudes heroicas; la vía del martirio; la de las causas excepcionales, confirmadas por un culto antiguo y fuentes escritas; y la del ofrecimiento de la vida.

Además, es requisito indispensable que haya hecho al menos dos milagros (o uno en el caso de ser mártir). La canonización se hace en una solemne declaración papal y se le asigna un día de fiesta para la veneración litúrgica.

No hay un periodo establecido para realizar la canonización de un personaje, pues incluso hay casos como el de San Pedro Damián que fue canonizado hasta 756 años después de su muerte o, por el contrario, el caso de San Antonio de Padua que fue nombrado hasta 352 días después de su deceso.

La última canonización tuvo lugar en octubre de 2019, cuando el Papa declaró santos al cardenal John Henry Newman y a la hermana Dulce, de Brasil.