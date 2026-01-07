Noticias

Canadá: cotización de cierre del dólar hoy 7 de enero de USD a CAD

Se registró un alza en los valores del dólar con respecto a la jornada anterior

Canadá: cotización de cierre del dólar hoy 7 de enero de USD a CAD

En la última sesión el dólar estadounidense se pagó al cierre a 1,39 dólares canadienses en promedio, lo cual implicó un cambio del 0,28% frente a los 1,38 dólares canadienses de la sesión previa, reporta Dow Jones.

Teniendo en cuenta los últimos siete días, el dólar estadounidense marca un ascenso 0,93%; por contra desde hace un año acumula aún un descenso del 4,04%.

Analizando este dato con el de días previos, acumuló nueve jornadas sucesivas de ganancias. En los pasados siete días la volatilidad presentó un balance manifiestamente inferior a la volatilidad que reflejaron las cifras del último año, de forma que está teniendo un comportamiento más estable de lo previsible ahora mismo.

