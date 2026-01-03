Los 10 podcasts más populares de Spotify Chile este día

Fundada en el 2006, Spotify tiene presencia en más de un centenar de países en donde busca posicionarse como la mejor plataforma para escuchar música y podcast. (Infobae)

Cada semana, Spotify actualiza su lista de podcast más reproducidos en Chile revelando los nuevos contenidos que dominan la conversación en esta codiciada arista del streaming.

Desde narrativas envolventes hasta voces influyentes, el listado refleja qué temas captan la atención de millones de oyentes en el país.

Los podcast no son un tema menor, es una de las formas más populares para llegar a millones de personas. En lo que va de 2025 el número de oyentes de podcasts en el mundo alcanzó los 584,1 millones, según estadísticas de la firma Backlinko, lo que representa un aumento interanual del 6,83%. Para 2027, se prevé que el número de oyentes de podcasts a nivel mundial alcance los 651,7 millones.

Ranking de podcast más escuchados en Spotify en Chile

1. Tomás Va A Morir

Tomás se resiste a la muerte y sobrevive gracias a la nostalgia, historias y discusiones sobre la vida junto a sus amigos del alma.

2. Me Cago Vivo

Si Stephen King y Sálvame tuvieran un hijo probablemente se parecería a esto! Un podcast para cagarse con Nacho Vega y Alejandra Romeo. Desde un baño (sí, literal), contamos historias de terror, mientras nos reímos y comentamos lo que más nos asusta. Nada de poses, nada de guiones perfectos: solo nosotros cagándonos vivos y pasándolo bien. Si alguna vez has dicho "buah, a mí esto me daría un miedo que flipas", este es tu sitio. Domingos 20:00 Relatos sonoros de Terror Miércoles 20:00 Tertulias sin filtro https:mecagovivopodcast.com

3. Primerizas El Podcast

Quieres aprender todo acerca de la maternidad? ¿Como ser la madre que siempre quisiste ser? ¿la envidia de las otras madres? ¡como ser una madre todoterreno, multitarea! como compatibilizar el trabajo con ser exitosa, hermosa y millonaria! ¡Todo eso es lo que NO encontraras en este podcast! Alison Mandel y Chiqui Aguayo nos revelarán todos sus aciertos y sus ¡múltiples fracasos! En este camino caóticamente hermoso que es la maternidad!

4. Expertas en Nada

Una charla sin power point. Un panel sin especialistas. Un debate sin moderador. Una conversación sin desenlace. Un consejo que no seguimos. Una fake news sin malas intenciones. Todo eso es Expertas en Nada, con Elisa Zulueta y Paloma Salas.

5. Modo Taoísmo

Obtén inspiración para poseer el poder de alcanzar la grandeza y desbloquear todo tu potencial. Solo necesitas motivación y orientación para superar obstáculos y llevar una vida con propósito.

6. Las Alucines

Somos Lupita Villalobos y Quesito (Kass Quezada), dos amigas alucines que hacen este podcast de comedia, nos reímos de situaciones y anécdotas de nuestra vida, unas son verdad y otras mentira..

7. LAS MEMORIAS DEL ALMA

¡Hola! Mi nombre es Diego Leverone y les doy la bienvenida a nuestro Podcas “Las Memorias del Alma”. Quienes realizamos esta maravillosa tarea, nos comprometimos con la misión de compartir los conocimientos que fuimos adquiriendo y que formaron parte de la cosmovisión de civilizaciones antiguas. Queremos contribuir con la humanidad en elevar las vibraciones energéticas del planeta Tierra y en mejorar, sanar y prolongar la calidad de vida de los seres humanos. Mi alma saluda a tu alma http:www.diegoleverone.com

8. Por Qué Tenía Que Decirlo

De día son enemigos de matinal, pero de noche son cómplices. José Antonio Neme aterriza en el universo YULY para hablar de política sin filtro, junto a Julio César Rodríguez. Dos lenguas filosas, cero diplomacia y y cero intenciones de quedar bien con alguien.

9. Media Semana

¡El primer matinal de la tarde! Únete todas las semanas a Pau y Socías en el programa más reciente de Dantesco: Media Semana! Todos los miércoles a las 15:00 hora chilena a través del canal de Youtube de DantescoMedia.

10. EL SENTIDO DEL HUMOR

¿Querían comedia? ¡Acá tienen comedia! Además de actualidad, entrevistas, secciones, invitados y la particular forma de ver la vida de Luis Slimming, Marcelo Valverde y Héctor Romero. Todo y mucho más en: http:elsentidodelhumor.cl

*Algunos títulos podrían no tener descripción porque la plataforma no la proporciona.

Qué es un podcast

Los podcast han retomado fuerza entre los usuarios de las plataformas de streaming, sobre todo tras la pandemia de coronavirus (REUTERS/Dado Ruvic)

Un podcast es un producto de audio que tiene una periodicidad definida y puede estar integrado por varios episodios, si bien tiene sus orígenes en la radio, actualmente quienes gustan de este formato pueden encontrarlo en páginas de internet o plataformas de streaming como Spotify.

Los podcasts iniciaron como una discusión entre varios participantes sobre un tema en particular, pero con el paso del tiempo las formas de hacerlos se han ido diversificando y ahora puede estar una persona hablando o un grupo; asimismo, no sólo se usan como espacio para intercambiar puntos de vista, sino también abarcan géneros de entrevista o ficción, como sucede con la historia de suspenso de la producción chilena Caso 63, uno de los podcast más escuchados a nivel mundial.

La palabra “podcast” fue usada por primera vez el 12 de febrero de 2004 por el periodista Ben Hammersley de The Guardian en un artículo en el que hablaba de lo viable que era económicamente hacer un programa de radio en línea y acceder a ellos cuando los usuarios quieran.

Aunque hay diversos debates sobre cuándo surgió el primer podcast en la historia, son varios los expertos que han señalado que la idea estaba clara desde la creación del fonógrafo de Thomas Alva Edison en 1870, cuando los intelectuales de la época como Philip Hubert, Octave Uzanne o Edward Bellamy pronosticaron que la gente acabría “leyendo con los ojos cerrados” los libros, periódicos y revistas y hasta las mamás dejarían de quedarse roncan contando cuentos a los niños antes de ir a dormir.