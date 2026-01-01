Euro: cotización de apertura hoy 1 de enero en Bolivia

La cotización del euro en el país generalmente se registra estable. (Infobae)

Tras la apertura el euro se negocia al arranque de sesiones a 8,06 bolivianos en promedio, lo cual supuso un cambio del 1,41% comparado con los 7,95 bolivianos de la jornada previa, reporta Dow Jones.

En relación a la rentabilidad de los últimos siete días, el euro registra un incremento 1,13%, por lo que desde hace un año aún acumula una subida del 9,71%.

Comparando este dato con el de fechas previas, da la vuelta al dato de la jornada anterior cuando experimentó una disminución del 0,03%, mostrando una ausencia de continuidad en el resultado. En cuanto a la volatilidad de estos siete días es de 8,74%, que es una cifra manifiestamente inferior al dato de volatilidad anual (15,05%), lo que manifiesta que podemos decir que está pasando por un periodo de mayor estabilidad en este contexto.

Pronósticos económicos para 2025

Aunque el Banco Central de Bolivia cuenta con un precio oficial del dólar, lo cierto es que en las calles esta cotización es diferente. Actualmente el tipo de cambio oficial está en 6,96 a la venta y 6,86 a la compra.

Desde de 2023, Bolivia sufre la falta de dólares, lo que ha dado surgimiento a un mercado paralelo de divisas en el que la moneda norteamericana se cotiza al doble del tipo de cambio oficial.

En los últimos años, el país sudamericano ha vivido una cierta inestabilidad económica provocada por la inestabilidad política que ha dejado la serie de acusaciones entre el presidente Luis Arce y el exmandatario Evo Morales.

Esto se ha evidenciado en la inflación. Bolivia cerró el año con un incremento inflacionario del 9,97% por ciento, la más alta en los últimos 16 años y casi tres veces más que lo pronosticado a inicio de año.

El Instituto Nacional de Estadística (INE) señaló a la sequía que afectó a productor agrícolas y a los bloqueos realizados por seguidores de Evo Morales como causantes de la alta inflación.

Para 2025, el gobierno de Bolivia pronostica una inflación anual de 7,5%.

Por otra parte, desde 2021, el crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) de Bolivia ha ido a la baja y se prevé que no será diferente para este 2025.

De acuerdo con el Banco Mundial, para este año el pronóstico de crecimiento del PIB es de apenas 1,5%. Sin embargo, el gobierno boliviano prevé un alza de la economía del 3,51%.