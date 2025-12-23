Glosario de tecnología: qué significa Phreaker

La tecnología es muy útil en las actividades diarias. (Infobae)

La tecnología se ha hecho necesaria para realizar actividades en diferentes ámbitos, por lo que también lo es conocer más términos que podrían ayudar a proteger a menores de edad expuestos a las redes sociales, evitar o reconocer un ataque hacker, entre otras.

Debido a que la tecnología se volvió elemental para el trabajo, el entretenimiento, la escuela y seguir en contacto con amigos y familiares, también lo es conocer qué es un DDoS, el grooming, el stacking, entre otros términos tecnológicos.

Al tener más conocimientos se podrá estar más preparado ante cualquier adversidad y enseñar a otros, principalmente niños y adultos mayores a actuar y tener confianza al utilizar dispositivos o conectarse a internet.

Qué es Phreaker

Un phreaker es un individuo que se encarga de hackear cualquier tipo de sistema telefónico mediante técnicas de intercepción.

Esto significa que el Phreaker deberá tener amplios conocimientos en telefonía para poder interceptar la red con gran facilidad. No obstante, con la evolución de la tecnología, esos conocimientos han tenido que extenderse aún más, optando por aprender incluso métodos de los hackers.

Anteriormente, estos piratas telefónicos realizaban sus actos en los teléfonos de “cajas azules” donde se podían hacer llamadas de forma gratuita. Los piratas de ese entonces se encargaban de interceptar y hacer llamadas sin que el titular se diera cuenta.

Etimología del término phreaker

El concepto no es más que una conjunción de las palabras “phone” y “freak”, siendo “ teléfono ” y “obsesionado” sus nombres en español. Esto quiere decir que el término hace alusión al significado “obsesionado por los teléfonos”.

De igual forma, el concepto viene de la palabra inglesa llamada “phreak”, ya que esta se pronuncia de forma muy parecida a la palabra “frecuency” que significa frecuencia en español, refiriéndose al uso de las frecuencias de audio que se emplean para manipular los sistemas telefónicos.

Origen de los phreakers

El término de piratería telefónica se empezó a mencionar a partir de los años 50 en los Estados Unidos, pero fue una década después cuando se volvió popular. Estos piratas telefónicos se la pasaban estudiando todo sobre las redes de telefonía para así poder entender el sistema.

Entre sus actividades más frecuentes estaban:

Escuchar el patrón de tonos para saber cómo se enrutaban las llamadas. Imitar a los operadores para obtener información. Revisar las revistas técnicas de las compañías telefónicas. Irrumpir en las oficinas de las compañías.

En ese entonces también surgieron unos equipos con los nombres de “bluebox”, “blackbox” y “redbox”, con los cuales podían explorar la red, hacer llamadas y comunicarse entre ellos mismos para difundir cualquier información.

No obstante, en el Reino Unido no sucedió lo mismo, puesto que los sistemas de telefonía eran diferentes, siendo que la ausencia de marcación era una de las diferencias.

Steve Wozniak y el phreaking

A principio de los años 70, Steve Wozniak, el ingeniero en computación y co-fundador de Apple, realizó un diseño de “la caja azul”, otorgándole el apodo de “Berkeley Blue” en la comunidad phreaking.

El diseño de Wozniak lo puso en la mira de grandes informáticos, lo que posteriormente lo llevó a co-fundar Apple junto a Steve Jobs. Tiempo después Jobs comentó que sin el diseño de la caja azul de Wozniak no existirían los ordenadores de Apple.

Por qué aprender términos de tecnología

Incorporar tecnología en la vida diaria ofrece diferentes beneficios y simplifica numerosas tareas cotidianas. Desde la organización personal y laboral mediante aplicaciones y dispositivos inteligentes, hasta el bienestar físico y mental a través de gadgets y software especializados, la tecnología se ha convertido en un aliado primordial.

Asimismo, facilita la comunicación instantánea y la conexión con personas alrededor del mundo, rompiendo barreras geográficas. Además, los sistemas de seguridad inteligentes proporcionan un nivel superior de comodidad y protección en el hogar. Adoptar estas herramientas tecnológicas puede significar un paso hacia la optimización del tiempo y la mejora de la calidad de vida, al mismo tiempo que se abre el camino hacia el descubrimiento de nuevas posibilidades y conocimientos.