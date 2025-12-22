Glosario de tecnología: qué significa Servicios tecnológicos

La tecnología es muy útil en las actividades diarias. (Infobae)

En las últimas décadas la tecnología no solo se convirtió en una herramienta básica, sino en parte de nuestra vida diaria, al punto de que es casi imposible imaginar cómo sería realizar labores sin ella.

Sin duda, la pandemia de COVID-19 impulsó a partir del 2020 que en todo el mundo las personas se aproximaron más al internet de las cosas, para a su vez, acercarse a las personas con las que se tuvieron que alejar físicamente. De repente, hasta los más renuentes se acercaron a la tecnología y tuvieron que aprender a usarla para sacarle provecho.

Sin embargo, las cosas no terminaron con la pandemia. Ha quedado más que claro que la tecnología no solo seguirá en nuestra vida, si no que seguirá tomando importancia en la forma en que realizamos todas nuestras actividades, por ello es necesario que nuestro entendimiento y conocimiento siga ampliándose para evitar quedar rezagados.

Qué es Servicios tecnológicos

Los servicios tecnológicos son aquellos que se basan en la tecnología y su implementación.

Estos servicios pueden ser de tipo de software , hardware o de infraestructura. Entre los ejemplos más comunes se encuentran:

Tecnología. Por ejemplo, el procesador es un componente de hardware que sirve para mejorar el rendimiento del sistema. Base de datos. En este caso, se trata de una arquitectura que almacena la información y la organiza.

Como se puede observar, son servicios muy distintos entre sí por lo que no todos necesitan de tecnología para funcionar. Además, es importante tener en cuenta que existen muchos tipos de servicios tecnológicos ya que no todos se basan en el mismo aspecto.

Tipos de servicios tecnológicos

Entonces, para que no se confunda en el futuro, es importante saber cuáles son los tipos de servicios tecnológicos y qué tienen en común.

Dependiendo de lo que uno busque, puede encontrar servicios tecnológicos para todo tipo de necesidades. Esto incluye desde sistemas de gestión de datos a software de alta calidad. Además, también hay servicios que son una mezcla entre los anteriores.

En este sentido, se puede dividir a los servicios tecnológicos en dos grandes grupos.

Servicios basados en hardware o componentes electrónicos. En este caso, el hardware es uno de los principales elementos. El caso contrario es el de los servicios tecnológicos que se basan en software. Esto es, los programas y aplicaciones que se pueden usar en cualquier dispositivo electrónico.

Ejemplos de servicios tecnológicos

Entre los ejemplos más comunes están:

Software. Un ejemplo clave de este tipo de servicios es Windows. Gracias a este programa, las personas pueden acceder a su computador desde cualquier lugar. Hardware. Este grupo se basa en componentes electrónicos como los discos duros, el procesador o la memoria RAM.

En este sentido, es importante tener en cuenta que no todos los servicios tecnológicos se basan en hardware o software. Por ejemplo, los servicios de infraestructura se pueden usar en cualquier tipo de tecnología.

Por lo tanto, este tipo de servicios se basa en la implementación de las tecnologías para ayudar al mejor funcionamiento de un negocio. Entonces, ¿cómo se clasifica a los servicios tecnológicos? La respuesta más adecuada es que se trata de una mezcla entre lo anterior. Es decir, los servicios tecnológicos pueden ser de hardware o software, aunque también se usan en la implementación de otras tecnologías.

De esta forma, es muy difícil que un servicio tecnológico sea un caso único. Sin embargo, se puede encontrar algunos que se basen en un solo tipo de tecnología.

La importancia de conocer el significado de términos tecnológicos

A pesar de que la tecnología se encuentra en todos los ámbitos de la vida, es posible que haya personas que aún no sepan usarla o no sepan actuar adecuadamente frente algunas situaciones; sin embargo, la mejor manera de seguir así, es ampliar el conocimiento para estar más preparado.

Por ejemplo, solo una persona que sabe distinguir el phishing puede evitar ser víctima de un fraude y alertar a otros en caso de notar algo anormal en los sitios que visita.