Este es el top 10 de canciones mas escuchas en Spotify Ecuador hoy

Estos son los títulos más buscados por los suscriptores de Spotify. (Infobae)

Desde los primeros registros que se tienen de la historia del ser humano, el sonido y la música siempre han estado presentes. Gracias a que es un lenguaje universal, ésta es capaz de ser entendida y sentida por cualquier persona independientemente de su idioma o cultura.

La música tiene la capacidad de conectar a los individuos con sus emociones, ya sea que los haga sentir felicidad, nostalgia, tristeza y toda una gama de sentimientos a través de sus amplios estilos o géneros.

En el nuevo milenio plataformas como Spotify han logrado sacar ventaja de ello y, a través de su amplio catálogo de canciones y artistas, se ha posicionado en el gusto de los usuarios, quienes además tienen la posibilidad de escuchar su música favorita a través de aplicaciones e, incluso, sin necesidad de tener acceso a internet.

Sin embargo, ante la gran variedad con la que cuenta Spotify podría ser sencillo perderse en una industria que se actualiza rápidamente.

Lo más escuchado

1. Cuando No Era Cantante (w Yung Beef)

El Bogueto

«Cuando No Era Cantante (w Yung Beef)», interpretado por El Bogueto, ocupa el primer lugar de la lista, tras lograr 67.059 reproducciones.

2. La Plena

W Sound

«La Plena» de W Sound se ha hecho un hueco entre las preferidas del momento. Cuenta con 65.470 reproducciones, motivo por el cual continúa en la segunda posición.

3. TU VAS SIN (fav)

Rels B

«TU VAS SIN (fav)» de Rels B sigue en su ascenso imparable en las listas. Actualmente, se ubica en el puesto 3, ya que ha conseguido un total de 50.014 reproducciones.

4. YO y TÚ (w Quevedo, Beéle)

Ovy On The Drums

«YO y TÚ (w Quevedo, Beéle)» de Ovy On The Drums va en descenso: ya llega al cuarto lugar. Sus 49.434 reproducciones no han sido suficientes para remontar la caída.

5. BAILE INoLVIDABLE

Bad Bunny

«BAILE INoLVIDABLE» de Bad Bunny pierde fuerza. Hoy solo cosecha 47.566 reproducciones, insuficientes para continuar con su travesía hacia el número uno del podio. Ya se coloca en la quinta posición, lo que apunta a que va de salida.

6. no tiene sentido

Beéle

Tras haberse reproducido 44.016 veces, «no tiene sentido» de Beéle se sitúa como uno de los temazos favoritos en las listas. Hoy se ubica en el puesto 6.

7. QLOO (w Kreamly)

Young Cister

Esta es la canción de Young Cister que se ubica en el séptimo lugar. Tras varias semanas en el tope de las listas, su popularidad ahora va en descenso, con 40.863 reproducciones.

8. YOGURCITO REMIX (w Anuel AA, Yan Block, Luar La L, Kris R., ROA)

Blessd

«YOGURCITO REMIX (w Anuel AA, Yan Block, Luar La L, Kris R., ROA)» no para de sonar en el streaming, tras ascender en las listas de favoritos y situarse en el octavo puesto, con 40.778 reproducciones.

9. quédate

Beéle

«quédate» de Beéle se vende como pan caliente. Ya lleva 38.523 reproducciones, lo que la convierte en una jugadora importante en el ranking y poseedora del puesto 9.

10. COQUETA (w Grupo Frontera)

Fuerza Regida

«COQUETA (w Grupo Frontera)» se ubica en la décima posición. Gracias a ella, se han llevado las reproducciones hasta 37.899, lo que marca un hito en la carrera musical de Fuerza Regida.

*Algunos datos podrían no estar disponibles porque la plataforma no los proporciona.

En la industria de la música, Ecuador es uno de los países más difíciles de conquistar, pero quienes logran hacerlo tienen garantizadas las puertas del éxito tal y como lo han logrado estos artistas.

Características de Spotify

Spotify se ha convertido en una de las plataformas por streaming más competitivas. (Spotify)

Spotify se ha convertido en una de las plataformas de streaming más importantes que permite a sus más de 515 millones de usuarios escuchar música de más de siete millones de artistas así como diversos podcast.

Para poder disfrutar de los servicios basta con elegir alguno de sus planes con deferentes beneficios según el precio, aunque también permite a los usuarios escuchar música de forma gratuita, sin embargo, en esta modalidad hay comerciales y no te permite descargar las canciones para reproducirlas sin conexión.

Para iniciar una sesión en Spotify bastará con descargar la aplicación en el celular o bien ir a la página web desde la computadora, luego el usuario debe registrarse consu dirección de correo electrónico, número telefónico o una cuenta de Facebook.

Otro punto a considerar es que sólo se puede reproducir contenido en un dispositivo a la vez, pero se puede abrir la sesión en diversos dispositivos.