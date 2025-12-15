El podcast de Ricardo Lorenzetti: el derecho a la educación pública igualitaria

En el Episodio 20 de El Podcast de Ricardo Lorenzetti, el juez de la Corte Suprema pone el foco en uno de los derechos más discutidos del presente: la educación pública igualitaria. Lo hace desde una pregunta central que atraviesa toda la conversación: cómo sostener un sistema educativo que garantice igualdad real en un contexto de crisis de los derechos, escasez de recursos y transformaciones tecnológicas aceleradas.

“En el siglo XXI lo que vemos es una crisis, como ocurre con casi todos los derechos. Una crisis que no es solo del derecho, sino del sistema”, señala Lorenzetti al comenzar el episodio. La educación, explica, atraviesa tensiones similares a las que afectan a otras áreas del Estado de bienestar, pero con una particularidad: su impacto es directo sobre la cohesión social y la gobernabilidad futura.

El episodio recorre los distintos niveles del sistema educativo. En la escuela primaria, Lorenzetti advierte sobre la pérdida de autoridad de los docentes y la sobrecarga de funciones que exceden la tarea pedagógica. “Los maestros no solo educan, también cumplen funciones sociales que deberían estar a cargo de otras áreas del Estado”, afirma, y subraya que esa situación debilita el núcleo mismo del proceso educativo.

En la escuela secundaria, el diagnóstico se repite. Deserción, dificultades para sostener la atención y una brecha creciente entre lo que se enseña y lo que viven los adolescentes. “Es muy difícil lograr la atención de los educandos cuando la tecnología ofrece mucho más de lo que puede ofrecer un maestro en el aula”, señala, al describir un escenario que atraviesa a distintos países.

La universidad ocupa un lugar central en el análisis. Lorenzetti se detiene en los conflictos actuales entre gobiernos y casas de estudio, especialmente visibles en Estados Unidos, pero también presentes en América Latina. “Hay una gran crisis en muchísimos países”, dice, y aclara que el problema no es la libertad de expresión o la crítica académica, sino la gobernabilidad interna, la falta de renovación y la distancia entre la universidad y los grandes debates públicos. “Las universidades tienen que participar en la discusión de los grandes temas de la sociedad, la economía y la gobernabilidad del siglo XXI”, sostiene.

Frente a las críticas recurrentes al sistema, Lorenzetti vuelve sobre una idea clave del episodio: la educación pública como motor de movilidad social. “Si solo existiera educación privada, hay que pagarla, y ese dinero no es accesible para la gran mayoría de la población”, explica. Por eso, remarca, la gratuidad no es un gesto simbólico, sino una condición estructural. “El derecho más básico es el derecho a ser educado y progresar”, afirma.

El recorrido histórico funciona como respaldo de ese argumento. Desde la Ley 1420 hasta la Reforma Universitaria de 1918, pasando por las distintas etapas del siglo XX, la educación pública fue una política sostenida en el tiempo. “Hay temas que debemos admitir que son parte del contrato social y no es bueno volver a discutirlos cada diez o veinte años”, advierte Lorenzetti. Volver una y otra vez sobre las bases, señala, debilita al sistema y lo vuelve inestable.

Eso no implica negar los problemas actuales. El episodio enumera con claridad los déficits de calidad, la desjerarquización docente y las desigualdades entre instituciones. “Hay una gran distancia entre lo declarado y lo efectivamente logrado”, reconoce. Por eso, propone separar dos planos: no discutir el derecho a la educación pública, gratuita y laica, pero sí asumir la necesidad de reformas permanentes orientadas a mejorar su funcionamiento.

El derecho comparado aporta ejemplos concretos. Lorenzetti recuerda cómo la Corte Suprema de Estados Unidos intervino para terminar con la segregación racial en las escuelas y avanzar hacia una igualdad real. “No alcanzaba con reconocer el derecho, había que hacerlo efectivo”, señala, al destacar el rol de los tribunales en la mejora de la educación.

Hacia el cierre, el episodio conecta la educación con los desafíos del futuro. En un mundo atravesado por la inteligencia artificial, la globalización y el desempleo tecnológico, la formación deja de ser un proceso cerrado para convertirse en una tarea permanente. “Vamos a necesitar formar a nuestra gente de manera constante”, afirma Lorenzetti, y plantea que la educación debe ocupar el centro de la gobernabilidad del siglo XXI.

Defender la educación pública igualitaria, concluye el episodio, no es una consigna del pasado. Es una decisión política que define si una sociedad apuesta a la integración, la movilidad social y la construcción de un horizonte común.

Episodio 11. Por qué nos asusta el ecosistema tecnológico

La inteligencia artificial nació de una larga historia de ideas, inventos y deseos, desde Descartes y Turing hasta las redes neuronales y la ingeniería genética. Pero el salto actual es distinto: máquinas que aprenden, sistemas que crean y tecnologías capaces de programar la vida misma. Este episodio explora las raíces filosóficas, científicas y biológicas de la IA para entender por qué su expansión provoca fascinación y temor a la vez, al modificar no solo lo que hacemos sino también lo que somos.

Episodio 12. El algoritmo en el aula y en el trabajo

La revolución tecnológica atraviesa la educación y el empleo con efectos contradictorios. Promesas de salud, productividad y bienestar conviven con ansiedad, vigilancia y precarización. Este episodio analiza cómo la inteligencia artificial impacta en la formación de las nuevas generaciones, en la salud mental de los adolescentes y en la calidad del trabajo humano. Entre la eficiencia y el control se define un nuevo contrato social para la infancia y el empleo.

Episodio 13. El algoritmo autoritario. Poder, conflicto y vigilancia

Las plataformas no solo intermedian información, también moldean la política, amplifican conflictos y reconfiguran la democracia. Este episodio aborda el impacto de la IA en la esfera pública: desinformación, manipulación emocional, crisis de identidad, nuevas formas de vigilancia y riesgos autoritarios. Desde la fragilidad de las instituciones democráticas hasta la posibilidad de que las máquinas juzguen, emerge un desafío histórico: sostener libertades en una civilización tecnológica vulnerable.

Episodio 14. Algorética: los marcos políticos de la IA

Frente a un poder tecnológico sin precedentes surge la necesidad de reglas comunes. Este episodio examina los debates internacionales sobre regulación, innovación, riesgo sistémico, cooperación entre países, principios éticos y gobernanza global. Inspirado en discusiones históricas sobre energía nuclear y cambio climático, propone pensar una “algorética” que oriente el desarrollo tecnológico hacia fines humanos y democráticos.

Episodio 15. Responsabilidad individual en la era tecnológica

Más allá de los Estados y las empresas, cada ciudadano enfrenta decisiones éticas y jurídicas frente a la tecnología. Este episodio analiza los derechos a la transparencia, la prevención de daños y la responsabilidad en la cadena de producción digital. Explora cómo defender la competencia informativa, identificar a los autores y evitar la discriminación automatizada. La acción individual vuelve a ser central en un entorno dominado por sistemas opacos.

Episodio 16. Arquitectura del poder: IA y gobernabilidad

La inteligencia artificial altera las estructuras de poder a escala global. Este episodio examina su rol en la geopolítica, la economía y la gobernabilidad democrática, desde Silicon Valley hasta China. Analiza el surgimiento de superinteligencias, el problema del control y las tensiones entre Estados y corporaciones tecnológicas. La pregunta central es quién gobierna a quienes gobiernan mediante algoritmos.

Episodio 17. El precio del futuro: derecho a un ambiente sano

La crisis ambiental ya no es abstracta. Se manifiesta en la pérdida de biodiversidad, la contaminación, el urbanismo desbordado y la cultura del descarte. Este episodio analiza el costo ecológico de la tecnología y de nuestras decisiones cotidianas, desde el celular que cambiamos hasta el agua que vendemos, y plantea el derecho a un ambiente sano como principio intergeneracional. Lo que está en juego no es solo la naturaleza sino el horizonte vital de quienes vienen.

Episodio 18. Sed de agua y sed de justicia

El agua es el recurso más disputado del siglo XXI. Este episodio aborda la tendencia hacia la escasez, la deforestación, el retroceso de glaciares y la contaminación de mares y aguas subterráneas. Examina el surgimiento de conflictos sociales y políticos en torno a su uso, la privatización y las llamadas guerras del agua. Detrás de cada disputa hídrica late una cuestión jurídica y moral: cómo garantizar justicia en un bien común amenazado.

Episodio 19. Reparar el mundo: soluciones para la crisis ambiental

La crisis ecológica exige más que diagnósticos. Requiere acción jurídica, política y social coordinada. Este episodio explora mecanismos legales como el principio precautorio o el in dubio pro natura, así como políticas públicas y acuerdos internacionales orientados a proteger bienes comunes, energía y biodiversidad. Entre el fracaso distributivo y las nuevas formas de cooperación se delinean caminos posibles para reconstruir el vínculo entre humanidad y naturaleza.

Episodio 20. El derecho a la educación pública igualitaria

La educación pública es un pilar de la democracia pero enfrenta desafíos de calidad, financiamiento y actualización. Este episodio reafirma su centralidad como derecho en todos los niveles, primario, secundario y universitario, y examina las correcciones necesarias para garantizar igualdad real. Defender la educación pública es sostener el horizonte compartido de una sociedad que no renuncia a formar ciudadanos libres, críticos y diversos.