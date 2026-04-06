España marca récord con 21.882.147 empleos, al sumar 211.510 en marzo, un alza histórica

Madrid, 6 abr (EFE).- La Seguridad Social española registró un nuevo récord, con 21.882.147 afiliados, tras sumar un incremento histórico para un mes de marzo de 211.510 ocupados más, gracias al tirón de la hostelería, que sumó casi 80.000 trabajadores con la llegada de la Semana Santa.

Según los datos de los Ministerios de Seguridad Social y de Trabajo de este lunes, en términos desestacionalizados se superó, por primera vez, la cifra de 22 millones de afiliados (22.010.532 ocupados), al aumentar en 80.274 en el último mes.

Por su parte, el número de desempleados registrados en los servicios de empleo se mantiene en niveles no registrados desde 2008, concretamente en los 2.419.712, tras disminuir en 22.934 personas durante marzo.

En términos interanuales, la afiliación aumentó un 2,4 %, en tanto que el desempleo se redujo un 6,2 %.

Por sexo, el empleo avanzó más entre las mujeres, con 115.564 afiliadas más, hasta marcar un máximo histórico de afiliadas a la Seguridad Social, con 10.372.812, un 47,4 % del total.

En cuanto a los hombres, el empleo avanzó con 95.947 ocupados hasta los 11,5 millones de afiliados.

Por sectores, junto a la hostelería, tiraron del empleo las actividades administrativas y servicios auxiliares, junto con la construcción.

El número de trabajadores autónomos, por su parte, se mantiene por encima de los 3,4 millones, tras sumar 14.920 en marzo.

El desempleo registrado disminuyó principalmente en el sector servicios, en 18.852 personas; seguidas por la construcción y la industria.

El desempleo femenino disminuyó en 14.841 mujeres y el masculino en 8.093, aunque aún sigue habiendo 1.458.572 mujeres sin empleo, medio millón más que hombres (961.140).

En cuanto al desempleo de los jóvenes menores de 25 años, disminuyó en marzo en 431 personas, hasta alcanzar 188.977 personas, la cifra más baja de la serie histórica en un mes de marzo. EFE

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