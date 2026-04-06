Los kurdos sirios pueden solicitar su ciudadanía a partir de este lunes

El Gobierno de Siria ha informado de que las personas kurdas ya pueden presentar a partir de este lunes sus solicitudes para obtener la ciudadanía siria, en línea con el decreto emitido el pasado mes de enero por Damasco, que reconoce los derechos y la identidad kurdas.

"La Dirección General de Asuntos Civiles del Ministerio del Interior anuncia el inicio de la recepción de solicitudes de ciudadanía siria para quienes se encuentren amparados por el Decreto Legislativo número 13, que otorga la ciudadanía a los miembros de la comunidad kurda", señaló el miércoles el viceministro del Interior, el general Ziad al Ayesh, en un comunicado difundido a través de la agencia de noticias estatal SANA.

Así, los ciudadanos que lo deseen podrán presentar su solicitud en los centros autorizados para ello en la gobernación de Damasco, así como en las provincias de Alepo, Hasaka, Raqqa y Deir Ezzor, en el noreste del país.

Tras la recepción de solicitudes, las autoridades procederán a verificar la documentación y las pruebas presentadas, de conformidad con los procedimientos legales aplicables y lo estipulado en el decreto emitido el pasado 16 de enero por el Gobierno de Ahmed al Shara.

El texto de ocho puntos, firmado por el presidente de transición sirio, estipula que "los ciudadanos kurdos sirios son considerados una parte esencial e integral del pueblo sirio, y su identidad cultural y lingüística es una parte inseparable de la identidad nacional siria, diversa y unificada".

El decreto considera el idioma kurdo "lengua nacional" y autoriza su enseñanza en escuelas públicas. Además, deroga todas las leyes y medidas derivadas del controvertido censo de 1962, que despojó a unos 120.000 kurdos de su ciudadanía siria. De igual forma, declara el Nowruz como un día festivo, mientras que se compromete a "adoptar un discurso nacional integral" en los medios e las instituciones educativas.