Glosario de tecnología: qué significa Barebone

La tecnología es muy útil en las actividades diarias. (Infobae)

La tecnología se ha hecho necesaria para realizar actividades en diferentes ámbitos, por lo que también lo es conocer más términos que podrían ayudar a proteger a menores de edad expuestos a las redes sociales, evitar o reconocer un ataque hacker, entre otras.

Debido a que la tecnología se volvió elemental para el trabajo, el entretenimiento, la escuela y seguir en contacto con amigos y familiares, también lo es conocer qué es un DDoS, el grooming, el stacking, entre otros términos tecnológicos.

Al tener más conocimientos se podrá estar más preparado ante cualquier adversidad y enseñar a otros, principalmente niños y adultos mayores a actuar y tener confianza al utilizar dispositivos o conectarse a internet.

Qué significa Barebone

La tecnología es sumamente útil en las actividades diarias. (Archivo Infobae)

Barebone es una computadora o dispositivo en general que está compuesto por los componentes básicos como tarjeta madre, procesador, memoria, fuente de alimentación y carcasa. No incluye otros componentes ni programas como disco duro, tarjeta gráfica o sistema operativo. Esta configuración es ideal para aquellos usuarios que desean personalizar el hardware y el software para adaptarlos a sus necesidades específicas.

¿Quieres armar tu propio computador desde cero? ¡Los «barebone» son la mejor opción para ti! Estos equipos son una solución práctica y asequible para quienes buscan contar con una computadora personalizada.

Eso sí, los barebones no ofrecen todas las características que se encuentran en los ordenadores preconfigurados. No obstante, estos cuentan con una serie de ventajas que únicamente se pueden encontrar al comprar este tipo de equipo. Vamos a ver qué es exactamente un barebone, cuáles son sus principales beneficios y cómo elegir el adecuado para satisfacer tus necesidades.

Diferencia entre un barebone y pc completo

La diferencia entre un barebone y un PC completo es significativa. El primer tipo de computadoras se refiere a un sistema sin componentes, mientras que el segundo está equipado con los principales dispositivos y software necesarios para su funcionamiento. A continuación, explicaremos los principales diferencias entre un barebone y un PC completo:

Un barebone es un ordenador base sin componentes. Suelen incluir tarjeta madre, fuente de alimentación, carcasa, pero no procesadores, tarjetas gráficas ni discos duros. Este tipo de computadoras son útiles para aquellos usuarios que desean armar sus propias PCs con componentes específicos. Por otro lado, los PCs completos ya vienen listos para usar desde el momento en que se compran. Están diseñados para satisfacer las necesidades básicas de los usuarios y suelen incluir procesadores modernos, tarjetas gráficas potentes, discos duros rápidos y memoria RAM suficiente. Además, también traen sistemas operativos preinstalados junto con alguna aplicaciones básicas como procesadores de texto o navegadores web. En cuanto al precio hay grandes diferencias entre ambas tipologías de computadoras. Por lo general los PCs completos son mucho más caros que los barebones debido a la cantidad de componentes que ya vienen equipados desde el inicio. Los barebones son mucho más económicos pero requieren que el usuario compre todos los componentes por separado para armarlo correctamente.

En resumen, la principal diferencia entre un barebone y un PC completo radica en la cantidad de componentes incluidos en cada sistema así como en su precio final. El primero es ideal para quien desea armar sus propias PCs con partes específicas. Mientras que el segundo resulta ser mucho más cómodo pero también muchísimo más caro debido a la cantidad de dispositivos ya instalados previamente.

¿Merece la pena comprar un barebone?

Comprar un barebone puede ser una excelente opción para aquellos que buscan montar su propio equipo. Estos sistemas están desprovistos de cualquier periférico, lo que significa que no incluyen tarjeta gráfica, tarjeta de sonido, disco duro ni memoria RAM. Esto hace que sean mucho más económicos y fáciles de personalizar.

¿Merece la pena comprar un barebone? La respuesta depende de tus necesidades. Si buscas un sistema práctico, personalizable y asequible, entonces es sin duda tu mejor opción. Aquí hay algunas razones por las cuales comprar un barebone puede ser interesante:

Ahorras dinero . Al no contener ningún periférico, los barebones son mucho más económicos que los sistemas completos. Esto te permite ahorrar dinero al elegir exactamente los componentes que necesitas para tu equipo. Personalización . Un sistema completo generalmente viene con componentes preseleccionados para ofrecerte el mejor rendimiento posible dentro de un presupuesto determinado. Si quieres construir tu propio equipo con componentes específicos, entonces los barebones pueden ser la mejor opción para ti. Es fácil montarlo . El hecho de que no tengas que lidiar con todos los periféricos hace el proceso mucho más sencillo y rápido. Además, si tienes problemas o quieres actualizar tu equipo en el futuro, es mucho más fácil desarmarlo y armarlo nuevamente si cuentas con un procesador básico como el de los barebones.

Ejemplos de barebones

A continuación te presentamos algunos ejemplos de barebones:

Barebones de computadora . Estas computadoras solo incluyen una tarjeta madre, un procesador, memoria RAM y algunas veces un disco duro preinstalado. Esto permite a los usuarios personalizar su computadora con tarjetas gráficas, tarjetas de sonido, etc., según sus necesidades. Barebones para consolas . Este tipo de consolas generalmente incluyen la carcasa y algunos elementos básicos. A partir de aquí, los usuarios pueden agregar elementos adicionales como controles inalámbricos o unidades ópticas para mejorar el rendimiento del dispositivo. Barebones para televisores inteligentes : Estos tipos de televisores permiten a los usuarios instalar apps adicionales para mejorar la experiencia de visualización del televisor inteligente sin tener que comprar nuevamente el hardware completo del televisor inteligente originalmente vendido por el fabricante original Barebones para servidores . Esta es una forma más avanzada de barebone enfocada en redactores web profesionales y servidores dedicados utilizados por empresas grandes o medianas empresas. Estos, requieren mayor potencia en sus servidores web o servidores dedicados que no puedan ser satisfechas por equipamiento convencional. Este tipo de equipos normalmente incluyen tarjetas madre más robustas con capacidad expandible; procesadores potentes; mayores cantidades de memoria RAM; discos duros mejorados; tarjetas gráficas avanzadas; etc.

La tecnología es un aliado de las personas en su día a día. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La tecnología en la vida

La información de MuyTecnológicos deja en claro cómo estos términos influyen en las labores diarias y por qué es importante conocerlos en este mundo que avanza vertiginosamente.

Aunque unos términos son familiares, o por el contrario, poco conocidos, lo cierto es que conocer su significado permite estar un paso adelante a la hora de convivir en el vasto mundo de la tecnología.