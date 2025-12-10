(Imagen Ilustrativa Infobae)

La tecnología es parte fundamental de nuestras vidas y que en los años venideros seguirá aumentando su influencia en las actividades que realizamos a diario, por lo que todos tendremos que seguir creciendo a su par.

La pandemia de COVID-19 dejó más que claro que había personas que no estaban preparadas para el internet de las cosas, ya que a muchas les parecían ajenas. Rápidamente tuvieron que ponerse al corriente para no quedar atrás y mantener el contacto con las actividades y personas que tuvieron que dejar de ver físicamente.

La tecnología seguirá influenciando nuestra vida cotidiana, por lo que es importante no bajar la guardia y seguir ampliando nuestro conocimiento en términos como espacio en la nube, metaverso, USB, criptomonedas, entre otros.

Conoce los términos

La tecnología es sumamente útil en las actividades diarias. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La informática es una disciplina que se encarga del estudio de la adquisición, almacenamiento, procesamiento, transmisión y uso de la información. Esta disciplina incluye el uso de computadoras y software para el procesamiento y gestión de grandes cantidades de datos. Por su parte, la computación es una rama de la informática que se enfoca en el cómputo (procesamiento) tanto como teoría como práctica. Se centra en el diseño e implementación de algoritmos para resolver problemas computacionales a través del uso de tecnologías digitales.

¿Cuál es la diferencia entre informática y computación? Esta pregunta es muy común entre las personas que quieren profundizar en estos temas, pues se habla de ellos como si fueran lo mismo. Aunque ambos términos están relacionados, tienen significados muy diferentes. En este artículo explicaremos con detalle cada concepto para que sepas cuáles son sus principales características y diferencias.

Principales diferencias entre informática y computación

(Imagen Ilustrativa Infobae)

La informática y la computación son términos intercambiables, aunque su significado es ligeramente diferente. Ambas se ocupan del estudio y la aplicación de los principios de la tecnología de la información.

A continuación se presentan algunas principales diferencias entre informática y computación:

Enfoque : La informática se enfoca en el uso eficiente de los recursos para obtener resultados óptimos, mientras que la computación se enfoca en el diseño de algoritmos para resolver problemas complejos.

Ámbito : Abarca el estudio, diseño, desarrollo, implementación y mantenimiento de sistemas de hardware y software. Por otro lado, la computación se centra principalmente en el diseño y desarrollo de algoritmos para resolver problemas complejos.

Aplicaciones : La informática se utiliza ampliamente en todos los campos modernos como ciencias sociales, administración empresarial, finanzas, educación, etc., mientras que la computación es particularmente útil para resolver problemas matemáticos complicados con precisión.

Tecnologías: Involucra tecnologías como redes basadas en Internet, comunicaciones inalámbricas y procesamiento distribuido; mientras que la computación implica celdillas neuronales artificiales (ANN), aprendizaje automatizado (ML) e inteligencia artificial (AI).

Ambos términos son intercambiables pero reflejan una ligera diferencia entre sus significados. La informática involucra el uso eficiente de recursos para obtener resultados óptimos mientras que la computación se centra principalmente en el diseño de algoritmos para resolver problemas complejos. Además, las aplicaciones varían ampliamente entre ellos con distintas tecnologías relacionadas.

La tecnología y la vida

La información de MuyTecnológicos deja en claro cómo estos términos influyen en las labores diarias y por qué es importante conocerlos en este mundo que avanza vertiginosamente.

Aunque unos términos son familiares, o por el contrario, extraños, lo cierto es que conocer su significado permite estar un paso adelante a la hora de convivir en el extenso mundo de la tecnología.