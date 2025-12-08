Este es el top 10 de series en Netflix Ecuador para disfrutar acompañado

Estos son los títulos más buscados por los suscriptores de Netflix. (Infobae)

Las series televisivas se han forjado un lugar importante en medio de la reconfiguración de las formas de entretenimiento, en un momento en el que las películas, la música, los podcast y otros formatos buscan llamar la atención de los espectadores a través de las diversas plataformas por streaming que consumen.

Si bien el origen de las series remontan a la primera mitad del siglo XX, lo cierto es que nunca antes las grandes cadenas habían invertido y producido tanto como lo hacen en el nuevo milenio, en un contexto en el que los usuarios de estas plataformas ven las producciones a una velocidad inimaginable.

Netflix ha sido uno de los protagonistas principales en la guerra por el streaming y por supuesto ha apostado por la creación de series y muchas de ellas han logrado mantener al filo de su asiento a los usuarios, convirtiéndose en el tema de conversación por semanas.

Aquí una lista de las series más populares de Netflix Ecuador

1. Stranger Things

A raíz de la desaparición de un niño, un pueblo desvela un misterio relacionado con experimentos secretos, fuerzas sobrenaturales aterradoras y una niña muy extraña.

2. Un beso con chispa (키스는 괜히 해서!)

Una apasionada historia de amor en Jeju termina de forma repentina.. hasta que el destino vuelve a juntar a un heredero y a una joven que entra en su empresa fingiendo ser madre.

3. Simplemente Alicia

Alicia se caso con el hombre que la ama, pero cuando se reencuentra con un cabo suelto de su pasado, deberá escoger entre una vida estable y un torrido romance

4. Los abandonados (The Abandons)

En los Estados Unidos de 1850, dos familias de distinta clase social encabezadas por sus valerosas matriarcas luchan por la supremacía en una tierra sin ley.

5. Abogado de oficio (프로보노)

Un juez insigne cuya vida cambia de la noche a la mañana se suma al equipo de asistencia jurídica gratuita en un selecto bufete. Allí, la esperanza aflora en lugares insospechados.

6. Estado de fuga 1986

La amistad entre León y Jeremías, unida por la literatura, se rompe cuando uno de ellos comete un acto de violencia imperdonable en Bogotá.

7. WWE SmackDown!

Programa de entretenimiento deportivo de la lucha libre profesional, las mejores luchas serán transmitidas y el mundo de la lucha libre será el protagonista de todos los segmentos, especialmente enfocados en los luchadores más destacados de la actualidad.

8. Las Ratas: Una historia de 'The Witcher' (The Rats: A Witcher Tale)

Para llevar a cabo un audaz robo, una banda de forajidos inadaptados tendrá que hacer algo por primera vez: confiar los unos en los otros.. y en un brujo trasnochado.

9. Sean Combs: Ajuste de cuentas (Sean Combs: The Reckoning)

Esta serie documental desentraña las impactantes acusaciones que se ciernen sobre Sean Diddy Combs y su imperio Bad Boy, a lo largo de décadas de su vida y su carrera.

10. El precio de una confesión (자백의 대가)

Una mujer acusada de matar a su marido recibe una oferta de una misteriosa desconocida dispuesta a confesar en su lugar. Pero, para ello, deberá cometer un asesinato.

*Algunos títulos pueden repetirse en el ranking debido a que son diferentes episodios, temporadas o entregas, asimismo, podrían no traer descripción porque la plataforma no las proporciona.

Netflix en la guerra por el streaming

Por sus series y películas, Netflix se ha convertido en el rey del streaming. (Netflix)

Netflix, la plataforma de streaming que ha transformado la forma en que consumimos entretenimiento, continúa consolidándose como un referente en la producción de contenido original. Desde su lanzamiento, ha expandido su oferta de series, películas y documentales, impactando la industria del cine y la televisión. Títulos como "Stranger Things" y "The Crown" han capturado la atención del público global, convirtiéndose en fenómenos culturales y recibiendo numerosos premios.

La empresa ha sabido adaptar sus estrategias para mantenerse competitiva en un mercado cada vez más saturado, invirtiendo en producciones internacionales para atraer a una audiencia diversa. Esta apuesta por la variedad cultural ha permitido a Netflix ampliar su alcance y consolidarse en el ámbito global, ofreciendo contenido en múltiples idiomas y poniendo en el centro de atención historias que antes podrían haber pasado desapercibidas.