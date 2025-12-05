Glosario de tecnología: qué significa Batería

La tecnología es muy útil en las actividades diarias. (Infobae)

Qué es Batería

Batería es un conjunto de celdas electroquímicas conectadas entre sí, que se utilizan como fuente de energía eléctrica para alimentar dispositivos electrónicos. Esta energía se genera a través de la reacción química que sucede en su interior.

¡Bienvenidos al mundo de las baterías! Las baterías son una fuente de energía esencial para el funcionamiento de dispositivos electrónicos y su importancia no puede ser subestimada. Están compuestas por celdas electroquímicas que generan energía a través de una reacción química, para posteriormente alimentar los dispositivos.

En las próximas líneas exploraremos el tema de la batería desde diferentes perspectivas: tipos de baterías en dispositivos electrónicos, cómo prolongar la vida útil de la batería, innovaciones recientes en tecnología de baterías y consejos para un mantenimiento adecuado. ¡Prepárate para sumergirte en el maravilloso mundo del almacenamiento y uso eficiente de energía!

Tipos de baterías en dispositivos electrónicos

Los dispositivos electrónicos modernos necesitan energía para funcionar y la fuente más común es una batería. Existen diferentes tipos de baterías que se usan en dispositivos electrónicos, cada una con sus propias características. Aquí hay una lista de los principales tipos de baterías utilizadas en dispositivos electrónicos:

Baterías alcalinas . Estas son las más comunes y también las más baratas. Proporcionan energía asequible y duradera, pero tienen una vida útil limitada. Baterías recargables NiMH (Ni-Cad) . Estas brindan mayor capacidad que las alcalinas y un mejor rendimiento energético, además de ser recargables con lo que pueden volverse a utilizar después de cada uso. Baterías Li-Ion . Son ligeramente más caras que las anteriores pero tienen la ventaja de ser recargables sin sufrir el efecto memoria. Esto, significa que no se descargan por completo antes de cargarse nuevamente. Baterías Polímero de litio . Son similares a las Li-Ion pero su diseño es diferente ya que están compuestas por materiales plásticos flexibles en lugar del clásico metal metálico encontrado en las demás baterías recargables. Esto significa menor peso para los dispositivos portátiles asociados a ellas sin comprometer la capacidad ni el rendimiento energético. Baterías primarias (no recargables) . Están diseñadas para ofrecer potencia regular durante largos periodos, aunque no pueden volver a ser utilizadas después del primer uso puesto que no son recargables.

Cómo prolongar la vida útil de la batería

Muchos usuarios conocen la molestia de tener una batería que se descarga rápidamente. En cualquier caso, hay algunas formas de prolongar su vida útil. Seguidamente ofrecemos una serie de consejos para ayudarle a mantener su batería en buen estado:

Reduzca el brillo del monitor . La mayor parte del consumo de energía es el brillo del monitor. Reduciendo su brillo, se puede ahorrar mucha energía y prolongar la vida útil de la batería. Desactive los dispositivos inalámbricos cuando no los utilice . Los dispositivos inalámbricos como Wi-Fi y Bluetooth consumen mucha energía y reducen la duración de la batería cuando están activados. Por lo tanto, desactívelos cuando no los necesite para ahorrar energía y prolongar la vida útil de la batería. Utilice alimentadores externos para cargar su dispositivo . Si necesita usar su dispositivo por un período largo, use siempre alimentadores externos para cargarlo en lugar del puerto USB o un puerto USB C para cargarlo directamente desde el ordenador portátil. Esto le permitirá ahorrar energía y reducir el sobrecalentamiento del procesador, lo que ayudará a prolongar la duración de la batería. Limpie regularmente sus conectores . Asegúrese de limpiar los conectores regulares con un paño húmedo para eliminar toda acumulación de polvo o suciedad que puedan dañarlas o reducir su eficiencia general al cargarse. Evite exponerla a temperaturas extremas . La exposición a temperaturas extremas puede dañar permanentemente las celdas internas de la batería, disminuyendo así su eficiencia general y reduciendo significativamente su durabilidad en el tiempo., En consecuencia, evite exponerla demasiado frío o calor extremo si quiere mantenerla en bueno estado por más tiempo posible.

Innovaciones recientes en tecnología de baterías

Las innovaciones recientes en tecnología de baterías han dado lugar a una mejora significativa en la forma en que energía se almacena y se utiliza. Esto ha abierto nuevas oportunidades para los fabricantes, al permitirles crear productos más eficientes y respetuosos con el medio ambiente.

En las siguientes líneas te mostramos innovaciones recientes que han mejorado la tecnología de las baterías:

Baterías de ion litio . Estas baterías dan una mayor duración de la batería y tienen menor impacto ambiental. También, son livianas, lo que las hace ideales para dispositivos portátiles como teléfonos inteligentes, computadoras portátiles y tabletas. Supercondensadores . Estos dispositivos proporcionan una capacidad de carga significativamente superior a las baterías convencionales. Lo que implica que pueden cargarse mucho más rápido y descargarse mucho más lentamente, lo que reduce el desgaste de la batería. Baterías de ácido-plomo recicladas . Esta es una innovación relativamente nueva pero prometedora. Están hechos con material reciclado, lo que los hace muy respetuosos con el medio ambiente. Además, tienen un buen rendimiento energético y son altamente confiables. Baterías solares . Están hechas para convertir la energía solar directamente en electricidad sin necesidad de combustibles fósiles ni otros químicos dañinos para el medio ambiente. Las baterías solares son ideales para usar en zonas remotas donde no hay acceso a la red eléctrica convencional y pueden ser usadas por períodos prolongados sin necesidad de reemplazarlas constantemente. Biosolar . Del mismo modo, conocidas como «biosolar», están hechas a partir del material orgánico biodegradable (generalmente plástico). Son resistentes a impactos físico-químicos externos, produciendo energía limpia durante su procesamiento ya sea por vía solar o química convencional. Además, son extremadamente seguras para el medio ambiente debido al material orgánico utilizado para su construcción

Consejos para un mantenimiento adecuado de la batería

Mantener la batería de tu dispositivo en buenas condiciones es algo fundamental para garantizar su buen funcionamiento. Por ello, te ofrecemos los siguientes consejos para un mantenimiento adecuado de la batería:

Limpia el puerto de carga con regularidad. Esto ayudará a que no se acumule polvo y suciedad que puede afectar el proceso de carga. Carga tu dispositivo por completo antes de guardarlo durante un largo periodo de tiempo. Si no lo haces, la batería puede descargarse por completo y dañarse permanentemente. Intenta evitar recargas múltiples durante el mismo día, ya que esto puede sobrecargar la batería reduciendo su vida útil. Utiliza siempre el cargador original del fabricante. Si utilizas otro tipo de cargador podrías provocar problemas en la batería y en otros componentes del dispositivo. Intenta evitar las temperaturas extremas tanto frías como calientes ya que estas pueden disminuir considerablemente el rendimiento y vida útil de la batería. Desactiva todas aquellas aplicaciones o características que no uses frecuentemente para evitar gastar energía innecesaria.

Siguiendo estos simples consejos podrás mantener tu batería en óptimas condiciones para garantizar su buen funcionamiento durante muchos años.

La tecnología en la vida

