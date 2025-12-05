Conoce los 10 K-dramas y shows más populares en Corea para disfrutar este fin de semana

Taxi Driver, es una serie de televisión surcoreana transmitida del 9 de abril de 2021 hasta el 29 de mayo de 2021 a través de SBS. (Netflix)

La inclusión de géneros como el romance, la ciencia ficción y el thriller en el catálogo de K-dramas ha sido clave para su expansión, según voces del sector en Corea del Sur. El aumento tanto en la calidad como en la variedad de estas series ha motivado el interés de audiencias internacionales, que ahora buscan diversidad temática en las producciones que consumen.

La respuesta de Netflix a esta tendencia se ha traducido en la coproducción de numerosos títulos coreanos y en la obtención de derechos de exclusividad para su distribución. Estas decisiones han fortalecido la posición de la plataforma como referente global para quienes buscan este tipo de contenido, y ha permitido que los dramas coreanos lideren rankings de popularidad a nivel internacional.

El éxito global de los K-dramas ha modificado las preferencias del público en streaming, reflejando el impacto de las estrategias de inversión y acuerdos exclusivos adoptados por Netflix para consolidar la relevancia de las producciones surcoreanas.

Las series, shows y programas más vistos en Netflix Corea

1.- Tres tontos en Kenia

Los artistas coreanos Lee Soo Geun, Eun Ji Won y Kyu Hyun se embarcan en un viaje impredecible por Kenia, compartiendo risas y amistad genuina mientras exploran los impresionantes paisajes de África.

2.- Taxi Driver

Kim Do Gi se graduó de la Academia Naval y se convirtió en Oficial de UDT (equipo de demolición submarina). Su vida cambió después de que su madre fuera asesinada por un asesino en serie. Créditos: SBS

En una sociedad injusta, una llamada telefónica a Rainbow Taxi convocará al taxista Kim Do Ki para vengarte.

3.- Baseball Queen

El programa presenta a las ‘Black Queens’, oficialmente el 50.º equipo femenino de béisbol de Corea. El equipo está dirigido por la ex estrella de las Grandes Ligas de Béisbol, Choo Shin-soo, con el legendario golfista Park Se-ri como director general.

4.- Don’t Call Me Ma’am

La historia de tres amigas de 41 años. Cho Na Jeong fue presentadora de un programa de teletienda y ganó cientos de millones de wones por su trabajo. Ahora, es ama de casa y madre de dos hijos. (Captura de pantalla)

La serie sigue a tres amigas inseparables de 41 años —Jo Na-jeong, una ex presentadora de compras por TV convertida en ama de casa que sueña con volver al trabajo; Lee Il-ri, una editora de moda soltera obsesionada con el matrimonio ideal; y Koo Ju-young, gerente en un centro de arte que busca equilibrio entre carrera y vida personal— mientras enfrentan la crisis de la mediana edad.

5.- La vida soñada del Sr. Kim

Tras haber hecho carrera en una empresa, un hombre de mediana edad emprende un camino de autodescubrimiento en el que intenta reencontrarse con la felicidad verdadera.

6.- Beso dinamita

Luego de un apasionado romance relámpago en Jeju, el destino vuelve a reunir a un heredero y una joven cuando ella se une a su compañía y finge ser madre de familia. Crédito: Netflix

La historia sigue a Go Da-rim, una joven soltera que, para conseguir un empleo en una empresa de productos para bebés, finge ser una madre casada. En su nuevo puesto, se reencuentra con Gong Ji-hyeok, su jefe y heredero de la compañía, con quien tuvo un romance fugaz en Jeju. Un beso accidental desata una serie de malentendidos, atracción irresistible y complicaciones cuando él descubre su engaño, explorando temas de amor prohibido, secretos y segundas oportunidades con humor y química explosiva.

7.- Guerra contra las pandillas

Los delitos de pandillas, incluido el tráfico de drogas, el phishing, las estafas románticas y la trata de personas, se han convertido en delitos transnacionales que cruzan fronteras.

Para rastrear a estas organizaciones criminales transnacionales, las investigaciones también deben cruzar fronteras. Sigue de cerca a las agencias de investigación nacionales e internacionales que luchan contra las pandillas que atacan a Corea y rastrea redes criminales globales.

8.- Familia Typhoon

En medio de la crisis financiera de 1997, un hijo despreocupado hereda la empresa en quiebra de su padre. De joven rebelde a jefe novato, comienza a aprender lo que es la vida adulta.

Ambientado en 1997 durante la crisis financiera en Corea del Sur, Familia Typhoon sigue a Kang Tae-poong (Lee Jun-ho), un joven despreocupado y derrochador que hereda la pequeña empresa familiar Typhoon Trading tras la muerte de su padre. Obligado a madurar de golpe, Tae-poong se convierte en CEO y lucha por salvar la compañía de la quiebra, junto a sus leales empleados, incluyendo a Oh Mi-seon (Kim Min-ha), una contadora diligente que sueña con ascender mientras cuida de su familia.

9.- Stranger Things

Por fin… podemos empezar. El tráiler de la épica temporada final de "Stranger Things" ya está aquí. Credito: You tube- Netflix Latinoamérica

La quinta y última temporada de la serie estadounidense de televisión de ciencia ficción, terror y drama, Stranger Things, comercializada como Stranger Things 5, se estrenó en la plataforma de streaming Netflix. La temporada, que constará de ocho episodios, se estrenará en tres partes.

10.- Shoot of Asia

La leyenda del baloncesto Seo Jang-hoon regresa como entrenador principal. Le acompañan el entrenador Jeon Tae-poong y los “Rising Eagles”, el equipo de baloncesto más poderoso de la industria del entretenimiento.