Precio de dólar en República Dominicana sube al cierre de mercados de ho7 27 de noviembre de 2025

Mal cierre de jornada para el tipo de cambio en República Dominicana luego que el peso no lograra revertir la tendencia negativa con la que comenzó el día y terminó la sesión de este 27 de noviembre cotizando al alza frente al dólar.

En la pasada jornada el dólar estadounidense se pagó al cierre a 62,45 pesos dominicanos en promedio, lo que implicó un cambio del 0,65% con respecto al valor de la jornada anterior, cuando cotizó a 62,05 pesos, reporta Dow Jones.

De acuerdo con un análisis financiero realizado por Monex, el tipo de cambio responde al poco movimiento en Estados Unidos por el feriado del Día de Acción de Gracias.

Estados Unidos, los operadores continúan apostando para que se materialice un recorte de 25 puntos base en la siguiente reunión de política monetaria de la Reserva Federal (FED, por sus siglas en inglés), debido a los recientes datos económicos y menores preocupaciones sobre el estado de la economía.

Si consideramos los datos de los últimos siete días, el dólar estadounidense acumula una bajada 0,08%; por contra desde hace un año todavía mantiene una subida del 0,78%.

En relación a las variaciones de este día respecto de fechas anteriores, dio la vuelta al dato de la jornada previa en el que experimentó un descenso del 0,19%, mostrando que no es capaz de consolidar una clara tendencia. En cuanto a la volatilidad de estos siete días fue de 8,7%, que es una cifra inferior al dato de volatilidad anual (10,51%), lo que indica que podemos decir que está pasando por un periodo de mayor estabilidad en fechas recientes.

Perspectivas para 2025: inflación, tipo de cambio y crecimiento económico

Este año pinta ser uno de relativa estabilidad macroeconómica para República Dominicana, de acuerdo con los pronósticos oficiales.

El Banco Central de República Dominicana prevé que a lo largo del 2025 la moneda nacional apenas se deprecie para terminar el año cotizando en 62.3 pesos por dólar.

Además, se espera que el Producto Interno Bruto (PIB) crezca hasta en un 5% durante este año, impulsado por la demanda interna, la inversión y el turismo.

En cuanto a la inflación, el Banco Central dominicano no adelantó pronóstico, pero sí precisó que los factores que influirán en su comportamiento incluyen la política monetaria, el entorno internacional, la política fiscal y la evolución reciente de los precios.

Aún así, considerando que el año pasado la inflación se mantuvo en torno al 4%, se espera que siga en esa tendencia.

La moneda dominicana

El peso dominicano es la moneda oficial de República Dominicana es abreviada como DOP y su creación data de 1971 tras la ruptura del patrón oro. En un principio era llamado como “peso oro” o “peso oro dominicano”.

Para el año 2010 se hizo una modificación a la Constitución para definir que “La unidad monetaria nacional es el Peso Dominicano”; luego de ello, en el 2017 se comenzó a realizar una sustitución paulatina de los billetes y monedas con las viejas inscripciones de pesos dominicanos.

Los billetes que actualmente están en circulación son de 50, 100, 200, 500, 1 000 y 2 000 pesos oros. Los billetes de 5 y 10 pesos dejaron de circular y se sustituyeron por monedas de 5,10 y 25 pesos respectivamente. En tanto, los billetes de 500 y 2 000 pesos oro fueron emitidos con motivo del aniversario número 500 del descubrimiento de América y la llegada del nuevo milenio.

Cabe apuntar que todos los billetes llevan la frase: “Este billete tiene fuerza liberatoria para el pago de todas las obligaciones públicas o privadas”.