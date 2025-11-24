Taiwan Capitalization Weighted Stock Index: al alza tras el cierre de operaciones este 24 de noviembre

Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Día alcista para el Taiwan Weighted, que acabó la sesión de mercado del lunes 24 de noviembre con leves subidas del 0,26%, hasta los 26.504,24 puntos. El índice bursátil llegó a la cifra máxima de 26.764,13 puntos y un mínimo de 26.482,33 puntos. El rango de cotización para el Taiwan Weighted entre su punto más alto y el más bajo (máximo-mínimo) durante este día se situó en el 1,05%.

En relación a los últimos siete días, el Taiwan Weighted marca una disminución 3,44%; por contra desde hace un año aún conserva una subida del 15,33%. El Taiwan Weighted se sitúa un 6,46% por debajo de su máximo en lo que va de año (28.334,59 puntos) y un 52,4% por encima de su valoración mínima del año en curso (17.391,76 puntos).

¿Cómo leer un índice?

Cada índice bursátil posee su propia forma de ser medido, pero el principal factor es la capitalización bursátil de cada empresa que lo integra. Este se saca al multiplicar el valor del día del bono en la bolsa correspondiente por el total de participaciones que están en circulación en el mercado.

Las firmas que se encuentran en la bolsa de valores están obligadas a presentar un balance de su composición. Dicho reporte debe divulgarse cada tres o seis meses, según corresponda.

Leer un índice bursátil también implica tener en cuenta sus variaciones en el tiempo. Los índices actuales siempre abren con un valor fijo basado en los precios de las acciones en su fecha de inicio, pero no todos siguen este método. Por ende, puede inducir a error.

Si un índice ve un incremento de 500 puntos en un día, mientras que otro solo adiciona 20, podría parecer que el primero tuvo un rendimiento mejor. No obstante, si el primero comenzó el día en 30.000 puntos y el otro en 300, se puede concluir que, en términos porcentuales, las ganancias para el segundo fueron más grandes.