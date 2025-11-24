OMX Stockholm 30 comienza operaciones al alza este 24 de noviembre

Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Inicio de jornada en alza para el OMXS 30, que inaugura la jornada en los mercados del lunes 24 de noviembre con ascensos del 0,81%, hasta los 2.721,27 puntos, tras el inicio de la sesión de apertura. En cuanto a los cambios de este día con respecto a jornadas pasadas, el indicador invierte el resultado de la jornada anterior, en el que finalizó con una bajada del 0,6%, mostrándose incapaz de establecer una tendencia estable.

Con respecto a la última semana, el OMXS 30 registra una disminución 0,54%; por contra desde hace un año aún conserva un ascenso del 9,14%. El OMXS 30 se sitúa un 3,02% por debajo de su máximo del presente año (2.806,05 puntos) y un 25,07% por encima de su cotización mínima del año en curso (2.175,76 puntos).

¿Qué es un índice bursátil y para qué sirve?

Un índice bursátil es un indicador que se utuliza para conocer la evolución del precio de un determinado conjunto de activos, por lo que toma datos de diversas compañías o sectores de un fragmento del mercado.

Estos indicadores son empleados principalmente por las bolsas de valores de diversos países y cada uno de ellos pueden integrarse por firmas con características concretas como por ejemplo contar con una capitalización bursátil similar o pertenecer a la misma industria, también, hay algunos índices que sólo toman en cuenta un puño de acciones para determinar su valor u otras que consideran cientos de acciones.

Los índices bursátiles sirven como indicador de la confianza en el mercado de valores, la confianza empresarial, la salud de la economía nacional y global y el rendimiento de las inversiones en acciones y participaciones de una compañía. Generalmente, si los inversionistas no tienen confianza, los precios de las acciones tendrían tendencia a caer.

Asimismo, funcionan para medir el rendimiento de un gestor de activos y permiten a los inversores tener comparaciones entre la rentabilidad y el riesgo; medir las oportunidades de un activo financiero o crear carteras.

Este tipo de indicadores comenzaron a usarse a finales del siglo XIX luego de que el periodista Charles H. Dow. viera con detenimiento cómo las acciones de las empresas tendían a subir o bajar juntas de precio, por lo que creó dos índices: uno que contenía a las 20 compañías ferroviarias más importantes (pues era la industria más importante de la época), así como 12 acciones de otros tipos de negocios

Hoy en día en nuestra economía existen diversos índices y pueden congregarse en función de su geografía, los sectores, el tamaño de las empresas o incluso el tipo de activo, por ejemplo, el índice estadounidense del Nasdaq está compuesto por las 100 mayores compañías mayormente relacionadas a la tecnologías como Apple (AAPL), Microsoft (MSFT), Amazon (AMZN), Facebook (FB), Alphabet (GOOG), Tesla (TSLA), Nvidia (NVDA), PayPal (PYPL), Comcast (CMCSA), Adobe (ADBE).