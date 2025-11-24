Noticias

Nikkei 225 este 21 de noviembre: abre con tendencia a la baja

Apertura de sesión Nikkei 225: la jornada inicia con variaciones en comparación con días previos

Guardar
Este año los mercados han
Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Sesión adversa para el Nikkei 225, que comienza la sesión bursátil del viernes 21 de noviembre con grandes descensos del 2,4%, hasta los 48.625,88 puntos, tras la apertura. Analizando este dato con el de fechas anteriores, el selectivo cambia el sentido del resultado anterior, cuando se anotó una subida del 0,34%, demostrando que por ahora no es posible determinar una tendencia.

Teniendo en cuenta los últimos siete días, el Nikkei 225 acumula una disminución 3,48%; aunque en términos interanuales aún mantiene un ascenso del 23%. El Nikkei 225 se sitúa un 7,22% por debajo de su máximo en lo que va de año (52.411,34 puntos) y un 56,17% por encima de su valoración mínima del año en curso (31.136,58 puntos).

¿Cómo se mide un índice bursátil?

Cada índice bursátil posee su propia forma de calcularse, pero el principal componente es la capitalización bursátil de cada empresa que lo integra. Este se obtiene al multiplicar el valor del día de la acción en la bolsa correspondiente por el total de participaciones que están en el mercado.

Las empresas que se encuentran en bolsa están obligadas a presentar un balance de su composición. Dicho informe debe publicarse cada tres o seis meses, según corresponda.

Leer un índice bursátil también requiere observar sus variaciones en el tiempo. Los nuevos índices siempre abren con un valor fijo basado en los precios de las acciones en su fecha de inicio, pero no todos siguen este método. Por ende, puede inducir a error.

Si un índice se potencia en 500 puntos en una jornada, mientras que otro solo añade 20, podría parecer que el primero tuvo una rentabilidad mejor. No obstante, si el primero comenzó el día en 30.000 puntos y el otro en 300, se puede suponer que, en términos porcentuales, las ganancias para el segundo fueron más grandes.

Temas Relacionados

JapónMercadosBolsa de Valores de JapónaccionesAperturaNoticias

Últimas Noticias

Top de Prime Video en España: Estas son las películas más vistas en la plataforma

El auge de las plataformas por streaming ha cambiado la forma de ver y disfrutar el cine; Prime Video no se quiere quedar atrás

Top de Prime Video en

Apertura del KOSPI: mercado surcoreano gana 1,05% este 24 de noviembre

Apertura de sesión KOSPI: la jornada inicia con variaciones en comparación con días previos

Apertura del KOSPI: mercado surcoreano

Estas son las películas que están de moda en Netflix Venezuela este día

En la actualidad, Netflix y sus competidoras ofrecen un amplio catálogo de producciones, lo que hace que la elección de qué películas ver sea el nuevo dilema

Estas son las películas que

Películas para ver esta noche en Netflix Argentina

Con estas historias, Netflix busca seguir gustando a los usuarios

Películas para ver esta noche

K-pop en iTunes: las 10 canciones más adictivas en Argentina

La música coreana es un fenómeno que ha logrado abrirse camino en el mundo occidental, sobre todo tras el exitoso tema ‘Gangnam Style’ de PSY y la fama de BTS

K-pop en iTunes: las 10