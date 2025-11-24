Nikkei 225 este 21 de noviembre: abre con tendencia a la baja

Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Sesión adversa para el Nikkei 225, que comienza la sesión bursátil del viernes 21 de noviembre con grandes descensos del 2,4%, hasta los 48.625,88 puntos, tras la apertura. Analizando este dato con el de fechas anteriores, el selectivo cambia el sentido del resultado anterior, cuando se anotó una subida del 0,34%, demostrando que por ahora no es posible determinar una tendencia.

Teniendo en cuenta los últimos siete días, el Nikkei 225 acumula una disminución 3,48%; aunque en términos interanuales aún mantiene un ascenso del 23%. El Nikkei 225 se sitúa un 7,22% por debajo de su máximo en lo que va de año (52.411,34 puntos) y un 56,17% por encima de su valoración mínima del año en curso (31.136,58 puntos).

¿Cómo se mide un índice bursátil?

Cada índice bursátil posee su propia forma de calcularse, pero el principal componente es la capitalización bursátil de cada empresa que lo integra. Este se obtiene al multiplicar el valor del día de la acción en la bolsa correspondiente por el total de participaciones que están en el mercado.

Las empresas que se encuentran en bolsa están obligadas a presentar un balance de su composición. Dicho informe debe publicarse cada tres o seis meses, según corresponda.

Leer un índice bursátil también requiere observar sus variaciones en el tiempo. Los nuevos índices siempre abren con un valor fijo basado en los precios de las acciones en su fecha de inicio, pero no todos siguen este método. Por ende, puede inducir a error.

Si un índice se potencia en 500 puntos en una jornada, mientras que otro solo añade 20, podría parecer que el primero tuvo una rentabilidad mejor. No obstante, si el primero comenzó el día en 30.000 puntos y el otro en 300, se puede suponer que, en términos porcentuales, las ganancias para el segundo fueron más grandes.