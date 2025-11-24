Apertura del Taiwan Capitalization Weighted Stock Index: gana 0,62% este 24 de noviembre

Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Apertura positiva para el Taiwan Weighted, que comienza la jornada financiera del lunes 24 de noviembre con leves ascensos del 0,62%, hasta los 26.598,48 puntos, tras la apertura. Con respecto a días anteriores, el selectivo gira las tornas respecto del de la sesión previa, donde se anotó una bajada del 3,18%, mostrando una falta de continuidad en los resultados.

En relación a los últimos siete días, el Taiwan Weighted marca un descenso 3,09% aunque, por el contrario, en términos interanuales todavía mantiene un incremento del 15,74%. El Taiwan Weighted se sitúa un 6,13% por debajo de su máximo del presente año (28.334,59 puntos) y un 52,94% por encima de su valoración mínima en lo que va de año (17.391,76 puntos).

¿Cómo se mide un índice bursátil?

Cada índice bursátil posee su propia forma de calcularse, pero el principal factor es la capitalización bursátil de cada firma que lo integra. Este se saca al multiplicar el valor del día del título en la bolsa correspondiente por el total de participaciones que están en en manos de los inversionistas.

Las empresas que cotizan en la bolsa de valores están obligadas a presentar un balance de su composición. Dicho reporte debe publicarse cada tres o seis meses, según corresponda.

Leer un índice bursátil también requiere examinar sus modificaciones en el tiempo. Los índices actuales siempre comienzan con un valor fijo basado en los precios de los valores en su fecha de inicio, pero no todos siguen este método. Por ende, puede confundir.

Si un índice ve un incremento de 500 puntos en un día, mientras que otro solo adiciona 20, podría parecer que el primero tuvo una rentabilidad mejor. Sin embargo, si el primero comenzó el día en 30.000 puntos y el otro en 300, se puede suponer que, en términos porcentuales, las ganancias para el segundo fueron más grandes.