Apertura del BIST 100 este 24 de noviembre

Apertura de operaciones de leves movimientos para el BIST 100, que inaugura rueda bursátil del lunes 24 de noviembre con una variación del 0,05%, hasta los 10.917,89 puntos, tras la apertura. Comparando este dato con el de días previos, el selectivo encadena dos fechas sucesivas de bajada.

En relación a los últimos siete días, el BIST 100 marca un incremento 2,05%, de modo que desde hace un año todavía mantiene una subida del 14,33%. El BIST 100 se sitúa un 5,31% por debajo de su máximo del presente año (11.529,80 puntos) y un 21,19% por encima de su valoración mínima en lo que va de año (9.008,85 puntos).

¿Cómo leer un índice?

Cada índice bursátil posee su propia forma de calcularse, pero el principal componente es la capitalización bursátil de cada empresa que lo integra. Este se obtiene al multiplicar el valor del día del bono en la bolsa correspondiente por el total de participaciones que están en el mercado.

Las empresas que aparecen en la bolsa de valores están obligadas a presentar un balance de su composición. Dicho informe debe publicarse cada tres o seis meses, según corresponda.

Leer un índice bursátil también implica tener en cuenta su evolución en el tiempo. Los índices actuales siempre arrancan con un valor fijo basado en los precios de los valores en su fecha de inicio, pero no todos siguen este método. Por ende, puede conducir a fallos.

Si un índice ve un incremento de 500 puntos en un día, mientras que otro solo adiciona 20, podría parecer que el primero tuvo un rendimiento mejor. No obstante, si el primero comenzó el día en 30.000 puntos y el otro en 300, se puede concluir que, en términos porcentuales, las ganancias para el segundo fueron más importantes.