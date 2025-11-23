Decentraland: cómo se ha movido en el mercado este día

En el metaverso de Decentraland los usuarios pueden usar la criptomoneda para adquirir parcelas de tierra virtuales o crear contenido (como obras NFT) y venderlo. (Infobae)

Las monedas virtuales están en auge convirtiéndose en un activo digital relevante en la actualidad a tal grado que algunas compañías y Estados han incentivado su uso a pesar de no tener ninguna regulación o garantía. Entre las innumerables criptodivisas que han surgido destacan unas pocas, entre ellas la de decentraland.

Decentraland es una plataforma de realidad virtual tridimensional soportada por Ethereum, otra de las criptomonedas más conocidas del mercado, donde los usuarios son los propietarios en lugar de alguna corporación.

Valor de decentraland

El precio de la criptomoneda de decentraland para hoya las 10:00 horas (UTC) es de 0.16 dólares por unidad.

Esto quiere decir que la moneda digital reportó un cambio del -0.51% en las últimas 24 horas , así como una variación del 0.3% en la última hora .

Actualmente, decentraland se encuentra en el lugar #128 de popularidad en el mercado digital. Cabe mencionar que el máximo histórico que ha alcanzado esta moneda digital es de 5.902317 dólares por unidad.

Criptomoneda, ¿qué es y cómo funciona?

Las criptomonedas son divisas que no existen físicamente y, a diferencia de monedas como el dólar, el euro o el peso, no están reguladas por ninguna institución y no necesitan de intermediarios en las transacciones.

Representaciones físicas de varias criptomonedas sobre la placa base de un ordenador(EFE/Sedat Suna)

Por ello, regularmente no son vistas con buenos ojos por el mercado formal y se les señala de ser inconfiables, volátiles, propiciar fraudes, no tener un marco legal que respalde a sus usuarios, permitir la operación de actividades ilegales, entre otros.

Aún así, poco a poco se han abierto el paso a tal grado que empresas, millonarios y hasta gobiernos han incentivado o legalizado su uso.

Estas criptomonedas funcionan mediante un cifrado criptográfico que garantiza la seguridad de las transacciones, así como el control de la creación de sus unidades. Para hacer transacciones, las monedas virtuales usan una base de datos descentralizada, blockchain o registro contable compartido.

En la actualidad existen varias criptomonedas en este mercado no regulado, sin embargo, la pionera fue Bitcoin, creada en 2008, con ella surgieron otras como litecoin, ethereum, bitcoin cash, ripple, dogecoin, algunas de las más populares.

Uno de los hombres más ricos del mundo, Elon Musk, ha hecho comentarios a favor de criptomonedas como bitcoin y dogecoin, incluso aceptando temporalmente las monedas digitales en su empresa de autos eléctricos Tesla, lo cual ha desencadenado el aumento de su valor.

¿Dónde adquirir criptomonedas?

Para comprar cualquiera de las criptomonedas que existe en este mercado no regulado se tiene que acudir a sitios web especializados.

Pantalla de un cajero para comprar criptomonedas. (REUTERS/Arnd Wiegmann)

Cabe mencionar que el costo de cada uno de estos activos digitales depende de la oferta y la demanda, así como del compromiso de los propios usuarios, lo que puede provocar cambios abruptos.

Esto significa que mientras más gente esté interesada y quiera adquirir una criptomoneda determinada, mayor será su precio y viceversa.

No obstante, quien invierte en este tipo de divisas digitales debe tener muy claro que esta forma trae consigo un elevado riesgo al capital, así como puede haber un incremento, también puede tener inesperadamente un desplome y acabar con los ahorros de sus usuarios.