Las mejores películas en Netflix en Estados Unidos hoy

¿No sabes qué ver?, no te preocupes, la lista semanal actualizada con las películas más populares en Netflix Estados Unidos ya está disponible. Desde los clásicos del séptimo arte, hasta los estrenos más recientes, aquí encontrarás todo tipo de filmes que no puedes dejar pasar.

Netflix es, posiblemente, el proveedor de streaming más reproducido en el mundo. Desde 1997, año de su fundación, hasta ahora su número de suscriptores ha experimentado un aumento continuo, salvo los primeros seis meses de 2022, alcanzando ya la marca de los 301 millones.

“Esto se debe a que, si bien una parte importante de sus cuentas sigue estando en Estados Unidos, la presencia de la empresa va más allá de las fronteras estadounidenses. Esta expansión global ha tenido un impacto directo en los ingresos anuales de la plataforma, los cuales se han triplicado en el último septenio”, explica Statista.

Ranking de las películas más vistas de Netflix Estados Unidos

1. El misterio de la familia Carman (The Carman Family Deaths)

En este documental, el dramático rescate de un joven en el mar desemboca en acusaciones de haber asesinado a dos miembros de su adinerada familia de Nueva Inglaterra.

2. El encanto del champán (Champagne Problems)

Una directiva decidida va a París con la intención de adquirir una marca de champán antes de Navidad.. y se enamora por accidente del heredero de este imperio burbujeante.

3. En tus sueños

El enamoramiento de dos personas que huyeron del matrimonio y los interesantes acontecimientos que siguieron. Estambul, renovación urbana, amor y sueños se unen en esta película.

4. El protector

Un ranchero en la frontera de Arizona se convierte en el improbable defensor de un joven mexicano que huye desesperadamente de los asesinos del cartel que lo han perseguido hasta Estados Unidos.

5. Selena y Los Dinos (Selena y Los Dinos: A Family’s Legacy)

La trayectoria de Selena Quintanilla, que pasó de actuar en eventos locales a convertirse en la “Reina de la Música Tejana” con su grupo familiar Selena y Los Dinos, culminando en giras por estadios con entradas agotadas, se narra a través de imágenes de archivo personales.

6. Una Navidad ex-cepcional (A Merry Little Ex-Mas)

Por Navidad, Kate y Everett solo piden un divorcio sin dramas y pasar unas últimas fiestas en familia, pero las nuevas pasiones y los sentimientos del pasado lo complican todo.

7. Historia de un Verano

Durante un verano de amistad y aventura, un chico entra a formar parte de la banda, nueve chavales se convierten en un equipo y su líder es leyenda ya que se enfrenta al temido misterio tras el muro del campo de la derecha.

8. Frankenstein: Una lección de anatomía (Frankenstein: The Anatomy Lesson)

El visionario cineasta Guillermo del Toro, junto con el reparto y el equipo de Frankenstein’, muestra los entresijos del rodaje de la nueva versión del famoso clásico.

9. Las guerreras k-pop (KPop Demon Hunters)

Cuando no están llenando estadios, las superestrellas del K-pop Rumi, Mira y Zoey usan sus poderes secretos para proteger a sus fans de una amenaza sobrenatural.

10. Blue Beetle

Un adolescente mexicano encuentra un escarabajo alienígena que le proporciona una armadura superpoderosa.

*Algunos títulos pueden repetirse en el ranking debido a que son diferentes episodios, temporadas o entregas, asimismo, podrían no traer descripción porque la plataforma no las proporciona.

La revolución de Netflix

Netflix, la plataforma de streaming que ha transformado la forma en que consumimos entretenimiento, continúa consolidándose como un referente en la producción de contenido original. Desde su lanzamiento, ha expandido su oferta de series, películas y documentales, impactando la industria del cine y la televisión. Títulos como “Stranger Things” y “The Crown” han capturado la atención del público global, convirtiéndose en fenómenos culturales y recibiendo numerosos premios.

La empresa ha sabido adaptar sus estrategias para mantenerse competitiva en un mercado cada vez más saturado, invirtiendo en producciones internacionales para atraer a una audiencia diversa. Esta apuesta por la variedad cultural ha permitido a Netflix ampliar su alcance y consolidarse en el ámbito global, ofreciendo contenido en múltiples idiomas y poniendo en el centro de atención historias que antes podrían haber pasado desapercibidas.