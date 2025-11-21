OMXS30 cae un 1,14% durante la apertura de operaciones de este 21 de noviembre

Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Comienzo en rojo para el OMXS 30, que comienza rueda bursátil del viernes 21 de noviembre con notables bajadas del 1,14%, hasta los 2.671,04 puntos, tras el inicio de la sesión de apertura. En relación a días pasados, el índice interrumpe con la racha positiva de cotizaciones de mercado de las últimas dos jornadas.

Si consideramos los datos de la última semana, el OMXS 30 acumula un descenso 3,12%; sin embargo en el último año aún conserva un ascenso del 6,55%. El OMXS 30 se sitúa un 4,81% por debajo de su máximo en lo que va de año (2.806,05 puntos) y un 22,76% por encima de su valoración mínima del año en curso (2.175,76 puntos).

¿Cómo se mide un índice bursátil?

Cada índice bursátil posee su propio método de cálculo, pero el principal factor es la capitalización bursátil de cada firma que lo integra. Este se obtiene al multiplicar el valor del día del título en la bolsa correspondiente por el total de participaciones que están en en manos de los inversionistas.

Las firmas que figuran en bolsa están obligadas a presentar un balance de su composición. Dicho informe debe salir a la luz cada tres o seis meses, según sea el caso.

Leer un índice bursátil también implica examinar su evolución en el tiempo. Los nuevos índices siempre dan inicio con un valor fijo basado en los precios de los valores en su fecha de inicio, pero no todos siguen este método. Por ende, puede ser fuente de equívocos.

Si un índice se potencia en 500 puntos en una jornada, mientras que otro solo consigue 20, podría parecer que el primero tuvo un rendimiento mejor. Pero, si el primero comenzó el día en 30.000 puntos y el otro en 300, se puede suponer que, en términos porcentuales, las ganancias para el segundo fueron más importantes.