Estos son los temas que están de moda hoy en Spotify Uruguay

Más de una docena de servicios de streaming compiten de forma feroz para ser los reyes del mercado, entre ellos Spotify. (Infobae)

Empresas de la industria musical y artistas han encontrado en las plataformas de streaming una alternativa para que las canciones lleguen a más personas y más países, un buen ejemplo de ello ha sido Spotify, que ha sacado ventaja y ya se posiciona como una de las vías favoritas a usar por el público uruguayo.

Sin embargo, ante un amplio catálogo musical que caracteriza al nuevo milenio es fácil perderse las novedades o las canciones más escuchadas del momento, por lo que Spotify ofrece su listado de los temas que actualmente están conquistado a sus usuarios.

Lo más escuchado

1. Daddy Yankee: Bzrp Music Sessions, Vol. 066 (w Daddy Yankee)

Bizarrap

Tras acumular 45.573 reproducciones, «Daddy Yankee: Bzrp Music Sessions, Vol. 066 (w Daddy Yankee)» de Bizarrap se mantiene en primer lugar.

2. Tu jardín con enanitos (w Max Carra, Valen)

Roze Oficial

«Tu jardín con enanitos (w Max Carra, Valen)» de Roze Oficial es muy exitoso de entre los usuarios de esta plataforma, tras acumular 34.264 reproducciones. Hoy se sigue ubicando en la segunda posición.

3. Si Te Pillara (w LA NUEVA ESCUELA)

La Dosis

«Si Te Pillara (w LA NUEVA ESCUELA)», interpretado por La Dosis, ocupa el tercer lugar de la lista, tras lograr 25.933 reproducciones.

4. TU VAS SIN (fav)

Rels B

«TU VAS SIN (fav)» de Rels B se ha hecho un hueco entre las preferidas del momento. Cuenta con 23.864 reproducciones, motivo por el cual se mantiene en la cuarta posición.

5. YO y TÚ (w Quevedo, Beéle)

Ovy On The Drums

«YO y TÚ (w Quevedo, Beéle)», interpretado por Ovy On The Drums, ocupa el quinto lugar de la lista, tras lograr 22.390 reproducciones.

6. Los Mayores

LA NUEVA ESCUELA

Tras acumular 21.765 reproducciones, «Los Mayores» de LA NUEVA ESCUELA se mantiene en sexto lugar.

7. QLOO (w Kreamly)

Young Cister

«QLOO (w Kreamly)» de Young Cister se ha hecho un hueco entre las preferidas del momento. Cuenta con 20.121 reproducciones, motivo por el cual se mantiene en la séptima posición.

8. Maquillaje

LA NUEVA ESCUELA

«Maquillaje» no para de sonar en el streaming, tras ascender en las listas de favoritos y situarse en la octava posición, con 18.800 reproducciones.

9. La Plena

W Sound

Esta es la canción de W Sound que se ubica en la novena posición. Tras varias semanas en el tope de las listas, su popularidad ahora va en descenso, con 17.766 reproducciones.

10. Qloo

LA NUEVA ESCUELA

«Qloo» de LA NUEVA ESCUELA es muy exitoso de entre los usuarios de esta plataforma, tras acumular 17.420 reproducciones. Hoy se sigue ubicando en la décima posición.

*Algunos datos podrían no estar disponibles porque la plataforma no los proporciona.

En la industria de la música, Uruguay es uno de los países más difíciles de conquistar, pero quienes logran hacerlo tienen garantizadas las puertas del éxito tal y como lo han logrado estos artistas.

