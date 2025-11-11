Apertura del BIST 100 este 11 de noviembre

Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Apertura de operaciones sin grandes cambios para el BIST 100, que comienza la sesión de mercado del martes 11 de noviembre con una variación del 0,07%, hasta los 10.797,03 puntos, tras el inicio de la sesión de apertura. Comparando este dato con el de días anteriores, el índice pone fin a dos jornadas de tendencia.

Si consideramos los datos de los últimos siete días, el BIST 100 marca una disminución 1,07%; por contra en términos interanuales aún acumula un ascenso del 16,39%. El BIST 100 se sitúa un 6,36% por debajo de su máximo del presente año (11.529,80 puntos) y un 19,85% por encima de su cotización mínima del año en curso (9.008,85 puntos).

¿Cómo se calcula y cómo leerlos?

Cada índice bursátil posee su propio método de cálculo, pero el principal componente es la capitalización bursátil de cada compañía que lo integra. Este se saca al multiplicar el valor del día de la acción en la bolsa correspondiente por el total de participaciones que están en en manos de los inversionistas.

Las compañías que aparecen en la bolsa están obligadas a presentar un balance de su composición. Dicho informe debe divulgarse cada tres o seis meses, según sea el caso.

Leer un índice bursátil también implica tener en cuenta sus cambios en el tiempo. Los índices actuales siempre comienzan con un valor fijo basado en los precios de los valores en su fecha de inicio, pero no todos siguen este método. Por ende, puede ser fuente de equívocos.

Si un índice suma 500 puntos en un día, mientras que otro solo consigue 20, podría parecer que el primero tuvo una rentabilidad mejor. Sin embargo, si el primero comenzó el día en 30.000 puntos y el otro en 300, se puede derivar que, en términos porcentuales, las ganancias para el segundo fueron más destacables.