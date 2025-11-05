Partidos de la Liga MX: horarios, sedes y canales para ver la jornada 17 del Apertura 2025

Los equipos mexicanos han realizado en las últimas temporadas una fuerte inversión para atraer a estrellas que destacaron en su momento en ligas europeas, esto provocó que el nivel de la liga nacional aumentará de forma considerable y generalmente los equipos que pelean constante por el campeonato cuentan con grandes figuras en su plantilla.

En el balompié nacional también destacan algunos equipos que se atreven a hacer algo diferente y consolidan proyectos a corto plazo que muestran futbol a lo largo de la jornada como el Puebla de Nicolás Larcamon (actual director técnico del Necaxa), Atlético de San Luis dirigido por André Jardine, Atlas bicampeón de Diego Cocca, por mencionar algunos.

Cada jornada se registran demasiadas sorpresas en la Liga MX, desde la sorpresiva victoria de un equipo que navega en la zona baja de la tabla de clasificación hasta encuentros donde los gritos de gol se cantan en varias ocasiones.

La hormiga González es el delantero mexicano revelación del torneo (REUTERS/Henry Romero)

Juárez - Querétaro FC

Fecha: 07/11/2025

Hora: 19:00

Estadio: Olímpico Benito Juárez

Transmisión: Caliente TV y FOX One

Club Tijuana - Atlas FC

Fecha: 07/11/2025

Hora: 21:00

Estadio: Caliente TV y FOX One

Transmisión: Caliente TV

Mazatlán - Necaxa

Fecha: 07/11/2025

Hora: 21:00

Estadio: El Encanto

Transmisión: Caliente TV, FOX One, Azteca Deportes Network, Azteca 7

Chivas - Rayados

Fecha: 08/11/2025

Hora: 17:07

Estadio: Akron

Transmisión: Prime Video

Tigres UANL - Atlético San Luis

Fecha: 08/11/2025

Hora: 19:00

Estadio: Universitario

Transmisión: Caliente TV, FOX One, Azteca 7

Club León - Puebla FC

Fecha: 08/11/2025

Hora: 19:00

Estadio: Nou Camp

Transmisión: Caliente TV, FOX One

Toluca - CF América

Fecha: 08/11/2025

Hora: 19:00

Estadio: Nemesio Diez

Transmisión: Caliente TV, FOX One, TUDN y Vix Premium

Cruz Azul FC - Pumas UNAM

Fecha: 08/11/2025

Hora: 21:05

Estadio: Olímpico Universitario

Transmisión: Vix Premium y TUDN

Santos vs Pachuca

Fecha: 9/11/2025

Hora: 17:00

Estadio: TSM Corona

Transmisión: Vix Premium

Qué es el play in

La Liga MX entra en su fase final, esta es la última jornada previo al Play In (REUTERS/Eloisa Sanchez)

El repechaje o play in, como popularmente se le conoce en México, es un formato de reclasificación que permite a los equipos que se quedaron al borde para entrar a la fiesta grande del futbol mexicano a tener una “segunda oportunidad” de clasificarse.

Este formato se retomó en la Liga MX durante la pandemia de Covid-19 y, con las últimas modificaciones en los torneos recientes, los clubes del lugar 7 al 10 tienen que enfrentarse: el séptimo contra el octavo por un boleto directo a liguilla y el noveno contra el décimo por la posibilidad de una nueva serie contra el perdedor de la otra llave por el último puesto de clasificación.

Los partidos de este formato se disputan una semana antes de que inicie la liguilla como tal, sin embargo, esto generó controversia entre los aficionados. Durante el Apertura 2024 los que clasificaron directamente a la “fiesta grande” estuvieron inactivos por más tiempo de lo prevista, pues el play in se juntó en semanas consecutivas por un parón de Fecha FIFA.

La posible eliminación de este formato de competencia es uno de los temas que se aborda en cada junta de dueños y aunque existen rumores de que para el próximo torneo se regresará al antiguo formato de liguilla, aún no hay un posicionamiento oficial por parte de los directivos.