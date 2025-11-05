Partidos de la Liga MX: horarios, sedes y canales para ver la jornada 17 del Apertura 2025

Los equipos mexicanos han realizado en las últimas temporadas una fuerte inversión para atraer a estrellas que destacaron en su momento en ligas europeas, esto provocó que el nivel de la liga nacional aumentará de forma considerable y generalmente los equipos que pelean constante por el campeonato cuentan con grandes figuras en su plantilla.
En el balompié nacional también destacan algunos equipos que se atreven a hacer algo diferente y consolidan proyectos a corto plazo que muestran futbol a lo largo de la jornada como el Puebla de Nicolás Larcamon (actual director técnico del Necaxa), Atlético de San Luis dirigido por André Jardine, Atlas bicampeón de Diego Cocca, por mencionar algunos.
Cada jornada se registran demasiadas sorpresas en la Liga MX, desde la sorpresiva victoria de un equipo que navega en la zona baja de la tabla de clasificación hasta encuentros donde los gritos de gol se cantan en varias ocasiones.
Juárez - Querétaro FC
Fecha: 07/11/2025
Hora: 19:00
Estadio: Olímpico Benito Juárez
Transmisión: Caliente TV y FOX One
Club Tijuana - Atlas FC
Fecha: 07/11/2025
Hora: 21:00
Estadio: Caliente TV y FOX One
Transmisión: Caliente TV
Mazatlán - Necaxa
Fecha: 07/11/2025
Hora: 21:00
Estadio: El Encanto
Transmisión: Caliente TV, FOX One, Azteca Deportes Network, Azteca 7
Chivas - Rayados
Fecha: 08/11/2025
Hora: 17:07
Estadio: Akron
Transmisión: Prime Video
Tigres UANL - Atlético San Luis
Fecha: 08/11/2025
Hora: 19:00
Estadio: Universitario
Transmisión: Caliente TV, FOX One, Azteca 7
Club León - Puebla FC
Fecha: 08/11/2025
Hora: 19:00
Estadio: Nou Camp
Transmisión: Caliente TV, FOX One
Toluca - CF América
Fecha: 08/11/2025
Hora: 19:00
Estadio: Nemesio Diez
Transmisión: Caliente TV, FOX One, TUDN y Vix Premium
Cruz Azul FC - Pumas UNAM
Fecha: 08/11/2025
Hora: 21:05
Estadio: Olímpico Universitario
Transmisión: Vix Premium y TUDN
Santos vs Pachuca
Fecha: 9/11/2025
Hora: 17:00
Estadio: TSM Corona
Transmisión: Vix Premium
Qué es el play in
El repechaje o play in, como popularmente se le conoce en México, es un formato de reclasificación que permite a los equipos que se quedaron al borde para entrar a la fiesta grande del futbol mexicano a tener una “segunda oportunidad” de clasificarse.
Este formato se retomó en la Liga MX durante la pandemia de Covid-19 y, con las últimas modificaciones en los torneos recientes, los clubes del lugar 7 al 10 tienen que enfrentarse: el séptimo contra el octavo por un boleto directo a liguilla y el noveno contra el décimo por la posibilidad de una nueva serie contra el perdedor de la otra llave por el último puesto de clasificación.
Los partidos de este formato se disputan una semana antes de que inicie la liguilla como tal, sin embargo, esto generó controversia entre los aficionados. Durante el Apertura 2024 los que clasificaron directamente a la “fiesta grande” estuvieron inactivos por más tiempo de lo prevista, pues el play in se juntó en semanas consecutivas por un parón de Fecha FIFA.
La posible eliminación de este formato de competencia es uno de los temas que se aborda en cada junta de dueños y aunque existen rumores de que para el próximo torneo se regresará al antiguo formato de liguilla, aún no hay un posicionamiento oficial por parte de los directivos.