Agenda NFL: todos los partidos de futbol americano de la Semana 9

Las actividades dentro de los emparrillados continúan en la NFL después de una semana llena de acción, jugadas dignas de videojuegos y sorpresas en los diferentes enfrentamientos. Las 32 franquicias se preparan para enfrentar desafíos cruciales que podrían definir su futuro dentro de la temporada.
Esta semana promete grandes enfrentamientos entre viejos rivales, así como duelos importantes que pueden sacudir las posiciones en las diferentes divisiones. Cada partido pesa demasiado en el largo camino hacia los Play Offs y un error dentro del campo de juego podría costar en un futuro.
La NFL está preparada para mantener a sus aficionados al bor de sus asientos con una serie de partidos que prometen acción, estrategia y momentos inolvidables dentro del campo de juego.
A continuación te compartimos todos los encuentros correspondientes a la Semana 9 de la NFL.
Partidos de la Semana 9
Baltimore Ravens vs Miami Dolphins
Fecha: 30 de octubre
Hora México:18:15 horas
Hora Oeste EEUU: 17:15 horas
Hora Este EEUU: 20:15 horas
Hora Centro EEUU: 19:15 horas
Transmisión EEUU: Prime Video.
Transmisión en México: Información en desarrollo
Lugar: Hard Rock Stadium, Florida
Los Angeles Chargers vs Tennessee Titans
Fecha: 02 de noviembre
Hora México:12:00 horas
Hora Oeste EEUU: 10:00 horas
Hora Este EEUU: 13:00 horas
Hora Centro EEUU: 12:00 horas
Transmisión EEUU: CBS.
Transmisión en México: Información en desarrollo
Lugar: Nissan Stadium, Tennessee
Indianapolis Colts vs Pittsburgh Steelers
Fecha: 02 de noviembre
Hora México: 12:00 horas
Hora Oeste EEUU: 10:00 horas
Hora Este EEUU: 13:00 horas
Hora Centro EEUU: 12:00 horas
Transmisión EEUU: CBS.
Transmisión en México: Información en desarrollo
Lugar: Acrisure Stadium, Pennsylvania
ers vs New York Giants
Fecha: 02 de noviembre
Hora México:12:00 horas
Hora Oeste EEUU: 10:00 horas
Hora Este EEUU: 13:00 horas
Hora Centro EEUU: 12:00 horas
Transmisión EEUU: CBS.
Transmisión en México: Información en desarrollo
Lugar: MetLife Stadium, New Jersey
Atlanta Falcons vs New England Patriots
Fecha: 02 de noviembre
Hora México:12:00 horas
Hora Oeste EEUU: 10:00 horas
Hora Este EEUU: 13:00 horas
Hora Centro EEUU: 12:00 horas
Transmisión EEUU: CBS.
Transmisión en México: Información en desarrollo
Lugar: Gillette Stadium, Massachusetts
Denver Broncos vs Houston Texans
Fecha: 02 de noviembre
Hora México:12:00 horas
Hora Oeste EEUU: 10:00 horas
Hora Este EEUU: 13:00 horas
Hora Centro EEUU: 12:00 horas
Transmisión EEUU: FOX.
Transmisión en México: Información en desarrollo
Lugar: NRG Stadium, Texas
Carolina Panthers vs Green Bay Packers
Fecha: 02 de noviembre
Hora México:12:00 horas
Hora Oeste EEUU: 10:00 horas
Hora Este EEUU: 13:00 horas
Hora Centro EEUU: 12:00 horas
Transmisión EEUU: FOX.
Transmisión en México: Información en desarrollo
Lugar: Lambeau Field, Wisconsin
Minnesota Vikings vs Detroit Lions
Fecha: 02 de noviembre
Hora México:12:00 horas
Hora Oeste EEUU: 10:00 horas
Hora Este EEUU: 13:00 horas
Hora Centro EEUU: 12:00 horas
Transmisión EEUU: FOX.
Transmisión en México: Información en desarrollo
Lugar: Ford Field, Michigan
Chicago Bears vs Cincinnati Bengals
Fecha: 02 de noviembre
Hora México:12:00 horas
Hora Oeste EEUU: 10:00 horas
Hora Este EEUU: 13:00 horas
Hora Centro EEUU: 12:00 horas
Transmisión EEUU: CBS.
Transmisión en México: Información en desarrollo
Lugar: Paycor Stadium, Ohio
Jacksonville Jaguars vs Las Vegas Raiders
Fecha: 02 de noviembre
Hora México:15:05 horas
Hora Oeste EEUU: 13:05 horas
Hora Este EEUU: 16:05 horas
Hora Centro EEUU: 15:05 horas
Transmisión EEUU: FOX.
Transmisión en México: Información en desarrollo
Lugar: Allegiant Stadium, Nevada
New Orleans Saints vs Los Angeles Rams
Fecha: 02 de noviembre
Hora México: 15:05 horas
Hora Oeste EEUU: 13:05 horas
Hora Este EEUU: 16:05 horas
Hora Centro EEUU: 15:05 horas
Transmisión EEUU: FOX.
Transmisión en México: Información en desarrollo
Lugar: SoFi Stadium, California
Kansas City Chiefs vs Buffalo Bills
Fecha: 02 de noviembre
Hora México: 15:25 horas
Hora Oeste EEUU: 13:25 horas
Hora Este EEUU: 16:25 horas
Hora Centro EEUU: 15:25 horas
Transmisión EEUU: CBS.
Transmisión en México: Información en desarrollo
Lugar: Highmark Stadium, New York
Seattle Seahawks vs Washington Commanders
Fecha: 02 de noviembre
Hora México: 19:20 horas
Hora Oeste EEUU: 17:20 horas
Hora Este EEUU: 20:20 horas
Hora Centro EEUU: 19:20 horas
Transmisión EEUU: NBC.
Transmisión en México: Información en desarrollo
Lugar: Northwest Stadium, Maryland
Arizona Cardinals vs Dallas Cowboys
Fecha: 03 de noviembre
Hora México: 19:15 horas
Hora Oeste EEUU: 10:00 horas
Hora Este EEUU: 20:15 horas
Hora Centro EEUU: 19:15 horas
Transmisión EEUU: ABC/ESPN.
Transmisión en México: Información en desarrollo
Lugar: AT&T Stadium, Texas
Historia de la NFL
La National Football League (NFL) es la liga con mayor popularidad dentro de Estados Unidos y en los últimos años está apostando fuertemente para construir una nueva base de fanáticos a nivel global y poder inspirar a personas fuera de su país a jugar futbol americano.
Desde hace unas temporadas cruzaron el océano para llegar a tierras europeas, Inglaterra y Alemania fueron los dos primeros países donde tuvieron un partido de temporada regular y se espera que en los próximos años el Santiago Bernabeú en Madrid, España, sea una de las sedes para recibir el mejor futbol americano del mundo. En esta temporada, además de sus fechas en el viejo continente, la NFL decidió visitar Brasil en su primera semana con el enfrentamiento entre Green Bay Packers vs Philadelphia Eagles.
El compromiso de la organización es llevar los juegos de la NFL a los aficionados de todo el mundo y aunque esto ha causado controversia en algunos jugadores por los largos trayectos, los eventos ha llamado la atención de los aficionados locales que tiene la oportunidad de vivir una gran experiencia.
Los equipos que participan en los juegos internacionales suelen tener una semana de descanso después del partido y las mismas franquicias pueden ofrecerse como voluntarios para ser parte de estos eventos.