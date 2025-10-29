Noticias

Agenda NFL: todos los partidos de futbol americano de la Semana 9

Conoce la agenda completa de futbol americano para este fin de semana desde el juego estelar del TNF hasta el SNF

Por Armando Montes

Guardar
Conoce cuáles son todos los
Conoce cuáles son todos los partidos de esta semana de la National Football League (Infobae/Jesús Avilés)

Las actividades dentro de los emparrillados continúan en la NFL después de una semana llena de acción, jugadas dignas de videojuegos y sorpresas en los diferentes enfrentamientos. Las 32 franquicias se preparan para enfrentar desafíos cruciales que podrían definir su futuro dentro de la temporada.

Esta semana promete grandes enfrentamientos entre viejos rivales, así como duelos importantes que pueden sacudir las posiciones en las diferentes divisiones. Cada partido pesa demasiado en el largo camino hacia los Play Offs y un error dentro del campo de juego podría costar en un futuro.

La NFL está preparada para mantener a sus aficionados al bor de sus asientos con una serie de partidos que prometen acción, estrategia y momentos inolvidables dentro del campo de juego.

A continuación te compartimos todos los encuentros correspondientes a la Semana 9 de la NFL.

Partidos de la Semana 9

Conoce cuál es la agenda
Conoce cuál es la agenda completa de esta semana de NFL (Peter Casey-Imagn Images vía Reuters)

Baltimore Ravens vs Miami Dolphins

Fecha: 30 de octubre

Hora México:18:15 horas

Hora Oeste EEUU: 17:15 horas

Hora Este EEUU: 20:15 horas

Hora Centro EEUU: 19:15 horas

Transmisión EEUU: Prime Video.

Transmisión en México: Información en desarrollo

Lugar: Hard Rock Stadium, Florida

Los Angeles Chargers vs Tennessee Titans

Fecha: 02 de noviembre

Hora México:12:00 horas

Hora Oeste EEUU: 10:00 horas

Hora Este EEUU: 13:00 horas

Hora Centro EEUU: 12:00 horas

Transmisión EEUU: CBS.

Transmisión en México: Información en desarrollo

Lugar: Nissan Stadium, Tennessee

Indianapolis Colts vs Pittsburgh Steelers

Fecha: 02 de noviembre

Hora México: 12:00 horas

Hora Oeste EEUU: 10:00 horas

Hora Este EEUU: 13:00 horas

Hora Centro EEUU: 12:00 horas

Transmisión EEUU: CBS.

Transmisión en México: Información en desarrollo

Lugar: Acrisure Stadium, Pennsylvania

ers vs New York Giants

Fecha: 02 de noviembre

Hora México:12:00 horas

Hora Oeste EEUU: 10:00 horas

Hora Este EEUU: 13:00 horas

Hora Centro EEUU: 12:00 horas

Transmisión EEUU: CBS.

Transmisión en México: Información en desarrollo

Lugar: MetLife Stadium, New Jersey

Atlanta Falcons vs New England Patriots

Fecha: 02 de noviembre

Hora México:12:00 horas

Hora Oeste EEUU: 10:00 horas

Hora Este EEUU: 13:00 horas

Hora Centro EEUU: 12:00 horas

Transmisión EEUU: CBS.

Transmisión en México: Información en desarrollo

Lugar: Gillette Stadium, Massachusetts

Denver Broncos vs Houston Texans

Fecha: 02 de noviembre

Hora México:12:00 horas

Hora Oeste EEUU: 10:00 horas

Hora Este EEUU: 13:00 horas

Hora Centro EEUU: 12:00 horas

Transmisión EEUU: FOX.

Transmisión en México: Información en desarrollo

Lugar: NRG Stadium, Texas

Carolina Panthers vs Green Bay Packers

Fecha: 02 de noviembre

Hora México:12:00 horas

Hora Oeste EEUU: 10:00 horas

Hora Este EEUU: 13:00 horas

Hora Centro EEUU: 12:00 horas

Transmisión EEUU: FOX.

Transmisión en México: Información en desarrollo

Lugar: Lambeau Field, Wisconsin

Minnesota Vikings vs Detroit Lions

Fecha: 02 de noviembre

Hora México:12:00 horas

Hora Oeste EEUU: 10:00 horas

Hora Este EEUU: 13:00 horas

Hora Centro EEUU: 12:00 horas

Transmisión EEUU: FOX.

Transmisión en México: Información en desarrollo

Lugar: Ford Field, Michigan

Chicago Bears vs Cincinnati Bengals

Fecha: 02 de noviembre

Hora México:12:00 horas

Hora Oeste EEUU: 10:00 horas

Hora Este EEUU: 13:00 horas

Hora Centro EEUU: 12:00 horas

Transmisión EEUU: CBS.

Transmisión en México: Información en desarrollo

Lugar: Paycor Stadium, Ohio

Todas las semanas de temporada
Todas las semanas de temporada regular puedes disfurtar de m´sas de 10 juegos (Cary Edmondson-Imagn Images vía Reuters)

Jacksonville Jaguars vs Las Vegas Raiders

Fecha: 02 de noviembre

Hora México:15:05 horas

Hora Oeste EEUU: 13:05 horas

Hora Este EEUU: 16:05 horas

Hora Centro EEUU: 15:05 horas

Transmisión EEUU: FOX.

Transmisión en México: Información en desarrollo

Lugar: Allegiant Stadium, Nevada

New Orleans Saints vs Los Angeles Rams

Fecha: 02 de noviembre

Hora México: 15:05 horas

Hora Oeste EEUU: 13:05 horas

Hora Este EEUU: 16:05 horas

Hora Centro EEUU: 15:05 horas

Transmisión EEUU: FOX.

Transmisión en México: Información en desarrollo

Lugar: SoFi Stadium, California

Kansas City Chiefs vs Buffalo Bills

Fecha: 02 de noviembre

Hora México: 15:25 horas

Hora Oeste EEUU: 13:25 horas

Hora Este EEUU: 16:25 horas

Hora Centro EEUU: 15:25 horas

Transmisión EEUU: CBS.

Transmisión en México: Información en desarrollo

Lugar: Highmark Stadium, New York

Seattle Seahawks vs Washington Commanders

Fecha: 02 de noviembre

Hora México: 19:20 horas

Hora Oeste EEUU: 17:20 horas

Hora Este EEUU: 20:20 horas

Hora Centro EEUU: 19:20 horas

Transmisión EEUU: NBC.

Transmisión en México: Información en desarrollo

Lugar: Northwest Stadium, Maryland

Arizona Cardinals vs Dallas Cowboys

Fecha: 03 de noviembre

Hora México: 19:15 horas

Hora Oeste EEUU: 10:00 horas

Hora Este EEUU: 20:15 horas

Hora Centro EEUU: 19:15 horas

Transmisión EEUU: ABC/ESPN.

Transmisión en México: Información en desarrollo

Lugar: AT&T Stadium, Texas

Historia de la NFL

El corredor de los Pittsburgh
El corredor de los Pittsburgh Steelers, Jaylen Warren, salta sobre el safety de los New England Patriots, Craig Woodson, durante el cuarto cuarto en el Gillette Stadium (Brian Fluharty-Imagn Images vía Reuters)

La National Football League (NFL) es la liga con mayor popularidad dentro de Estados Unidos y en los últimos años está apostando fuertemente para construir una nueva base de fanáticos a nivel global y poder inspirar a personas fuera de su país a jugar futbol americano. 

Desde hace unas temporadas cruzaron el océano para llegar a tierras europeas, Inglaterra y Alemania fueron los dos primeros países donde tuvieron un partido de temporada regular y se espera que en los próximos años el Santiago Bernabeú en Madrid, España, sea una de las sedes para recibir el mejor futbol americano del mundo. En esta temporada, además de sus fechas en el viejo continente, la NFL decidió visitar Brasil en su primera semana con el enfrentamiento entre Green Bay Packers vs Philadelphia Eagles.

El compromiso de la organización es llevar los juegos de la NFL a los aficionados de todo el mundo y aunque esto ha causado controversia en algunos jugadores por los largos trayectos, los eventos ha llamado la atención de los aficionados locales que tiene la oportunidad de vivir una gran experiencia.

Los equipos que participan en los juegos internacionales suelen tener una semana de descanso después del partido y las mismas franquicias pueden ofrecerse como voluntarios para ser parte de estos eventos.

Temas Relacionados

NFLNational Football Leaguefutbol americanomexico-deportesNoticias

Últimas Noticias

Santoral del día: conoce los santos que se celebran este 30 de octubre

La lista los santos y mártires para que sepas a quiénes debes felicitar en un día como hoy

Santoral del día: conoce los

Euro: cotización de cierre hoy 29 de octubre en Chile

Se registró una baja en los valores del euro con respecto a la jornada anterior

Euro: cotización de cierre hoy

Valor de cierre del euro en Brasil este 29 de octubre de EUR a BRL

Se registró una baja en los valores del euro con respecto a la jornada anterior

Valor de cierre del euro

Dólar: cotización de cierre hoy 29 de octubre en Chile

Se registró una baja en los valores del dólar con respecto a la jornada anterior

Dólar: cotización de cierre hoy

Valor de cierre del dólar en Uruguay este 29 de octubre de USD a UYU

Este fue el comportamiento de la divisa estadounidense durante los últimos minutos de la jornada

Valor de cierre del dólar