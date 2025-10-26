Guatemala: el pronóstico del tiempo en Mazatenango este 26 de octubre

Antes de salir de casa, revisa el pronóstico del clima (Wikimedia Commons)

¿Abrigo y paraguas o ropa ligera y gorra? Si no sabes con qué atuendo salir este domingo, aquí está el pronóstico del tiempo para las próximas horas en Mazatenango.

Durante el día la temperatura alcanzará un máximo de 32 grados, la probabilidad de lluvia será del 55%, con una nubosidad del 83%, mientras que las ráfagas de viento llegarán a los 24 kilómetros por hora.

En cuanto a los rayos ultravioleta se prevé que alcancen un nivel de hasta 5.

Para la noche, la temperatura llegará a los 19 grados, mientras que la previsión de precipitación será de 4%, con una nubosidad del 40%, mientras que las ráfagas de viento serán de 17 kilómetros por hora en la noche.

El pronóstico del estado del tiempo en Mazatenango (Imagen ilustrativa Infobae)

El clima en esta ciudad guatemalteca es tropical con un subtipo identificado como mazónico o subecuatorial, lo que significa que en el transcurso del año hay altas temperaturas y excesivas lluvias.

En Mazatenango la temporada seca comienza a finales de noviembre y continúa hasta principios de abril. En el resto del año, de mayo a octubre, las lluvias prevalecen.

El mes más seco en esta ciudad guatemalteca regularmente es enero, mientras que el más lluvioso es octubre. En cuanto a temperaturas, el mes más cálido es abril, en tanto el más frío es diciembre.

Al ubicarse en el Trópico de Cáncer, en el país guatemalteco el clima es principalmente tropical.

Sin embargo, el estado del tiempo cambia dependiendo de la región del país, si está en la zona de las llanuras y costas o de las montañas.

En las costas y las llanuras, que abarca la mayor parte de Guatemala, el clima principalmente es tropical, mientras que en las zonas montañosas el tiempo que predomina es seco y fresco.

La temporada de lluvia en Guatemala inicia en mayo y se sigue hasta octubre, mientras que la estación seca va desde diciembre y hasta abril.