El Russell 2000 inicio operaciones este 21 de octubre con baja de 0,67%

Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Jornada bajista para el Russell 2000, que comienza la sesión del martes 21 de octubre con leves descensos del 0,67%, hasta los 2.483,20 puntos, tras el inicio de la sesión de apertura. Respecto de fechas pasadas, el índice invierte el resultado de la sesión previa, cuando obtuvo una subida del 0,6%, siendo incapaz de establecer una tendencia.

En la última semana, el Russell 2000 acumula un descenso del 0,49%. El Russell 2000 se sitúa un 1,45% por debajo de su máximo en lo que va de año (2.519,75 puntos) y un 41,03% por encima de su cotización mínima del año en curso (1.760,71 puntos).

¿Cómo se calcula y cómo leerlos?

Cada índice bursátil posee su propio método de cálculo, pero el principal factor es la capitalización bursátil de cada compañía que lo integra. Este se saca al multiplicar el valor del día de la acción en la bolsa correspondiente por el total de participaciones que están en en manos de los inversionistas.

Las firmas que aparecen en la bolsa están obligadas a presentar un balance de su composición. Dicho reporte debe publicarse cada tres o seis meses, según corresponda.

Leer un índice bursátil también requiere observar sus variaciones en el tiempo. Los nuevos índices siempre comienzan con un valor fijo basado en los precios de los valores en su fecha de inicio, pero no todos siguen este método. Por ende, puede llevar a engaño.

Si un índice ve un incremento de 500 puntos en una jornada, mientras que otro solo adiciona 20, podría parecer que el primero tuvo un rendimiento mejor. No obstante, si el primero comenzó el día en 30.000 puntos y el otro en 300, se puede ver que, en términos porcentuales, las ganancias para el segundo fueron más importantes.