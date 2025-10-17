Noticias

Apertura del principal índice del mercado ruso este 15 de octubre

Estos son los datos más importantes a los que prestar atención sobre la evolución de este indicador

Este año los mercados han registrado una volatilidad constante.

Apertura de jornada sin cambios para el MOEX Russia Index, que comienza la sesión bursátil del miércoles 15 de octubre con una variación del 0,15%, hasta los 2.545,22 puntos, tras el inicio de la sesión de apertura. Respecto de jornadas previas, el selectivo interrumpe con la racha de cotizaciones de mercado de las últimas tres sesiones.

Teniendo en cuenta la última semana, el MOEX Russia Index anota un descenso 0,67%, por ello en el último año acumula aún una disminución del 7,51%. El MOEX Russia Index se sitúa un 23,48% por debajo de su máximo en lo que va de año (3.326,14 puntos) y un 0,15% por encima de su cotización mínima del año en curso (2.541,49 puntos).

¿Cómo leer un índice?

Cada índice bursátil posee su propio método de cálculo, pero el principal factor es la capitalización bursátil de cada empresa que lo integra. Este se obtiene al multiplicar el valor del día del título en la bolsa correspondiente por el total de participaciones que están en en manos de los inversionistas.

Las empresas que cotizan en la bolsa de valores están obligadas a presentar un balance de su composición. Dicho informe debe salir a la luz cada tres o seis meses, según sea el caso.

Leer un índice bursátil también implica analizar su evolución en el tiempo. Los índices actuales siempre aparecen con un valor fijo basado en los precios de los valores en su fecha de inicio, pero no todos siguen este método. Por ende, puede llevar a engaño.

Si un índice aumenta 500 puntos en un día, mientras que otro solo consigue 20, podría parecer que el primero tuvo una rentabilidad mejor. No obstante, si el primero comenzó el día en 30.000 puntos y el otro en 300, se puede ver que, en términos porcentuales, las ganancias para el segundo fueron más importantes.

